İsrailliler, Netanyahu’nun 7 Ekim’e ilişkin "uyarıları görmezden gelmesini" protesto etti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılara ilişkin istihbarat uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle protesto düzenlendi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Netanyahu aleyhinde gösteri yaptı.

İsrailli göstericiler, Netanyahu'nun 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılar öncesinde çeşitli kurum ve kişiler tarafından uyarıldığını ancak bunları dikkate almadığını savunarak, çeşitli sloganlarla tepkilerini gösterdi.

Göstericiler, Netanyahu'ya yönelik "Herkes yalan söylüyor, yalnızca sen doğru söylüyorsun" sloganı atarak, Başbakan'ın "7 Ekim saldırılarına ilişkin uyarı almadığı" yönündeki iddialarına alaycı bir dille tepki gösterdi.

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Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve esir alınanların aileleri tarafından yapılan ortak açıklamada ise "7 Ekim olaylarıyla ilgili sorumlulukların örtbas edildiğine tanık olunduğu" ve "kurban yakınlarının gerçeğin ortaya çıkması için mücadeleye başladığı" ifade edildi.

New York Times gazetesi, 7 Ekim 2023 saldırılarından önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail Başbakanı'nı uyardığını ancak Netanyahu'nun bu uyarıları göz ardı ettiğini yazmıştı.

Haaretz gazetesi de daha önce benzer bir haber yayımlamıştı.

ABD merkezli "The Atlantic" dergisi de dönemin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te istihbarata ait bir jetle İsrail'deki Ben-Gurion Havalimanı'na giderek yetkililere tehlikeyle ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulunduğunu öne sürmüştü.