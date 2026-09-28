Tofaş’ta Egea sonrası yeni model bilmecesi

Son dönemde Tofaş cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

400 milyon euro karşılığında Stellantis Türkiye’yi devralan şirket, Bursa’daki fabrikasında Stellantis markalarının hafif ticari araçlarını üretmeye başladı.

Şimdi ise gözler, üretimi sona erecek Fiat Egea’nın ardından Bursa’da hangi modelin üretileceğine çevrildi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen iki ziyaret ise Tofaş’ın gelecekteki üretim planlarına ilişkin dikkat çekici ipuçları verdi.

TOFAŞ'TAN ALMANYA ÇIKARMASI

İlk olarak Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Opel’in Almanya’nın Rüsselsheim kentindeki genel merkezini ziyaret ederek Opel CEO’su Florian Huettl ve markanın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

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Görüşmelerde küresel otomotiv sektöründeki dönüşüm, Opel’in orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri, elektrifikasyon, sürdürülebilir mobilite ve değişen müşteri beklentileri ele alındı.

Toplantılarda Opel’in Türkiye pazarındaki gelişimi ve büyüme potansiyeli ele alınırken, Türkiye’nin markanın üçüncü büyük pazarı olduğu vurgulandı.

Ziyaretin önemli başlıklarından biri de Tofaş’ın Opel için üstlendiği üretim rolü oldu. Tofaş Fabrikası’nda hâlihazırda Opel Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Markanın hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo’nun da K9 projesi kapsamında seri üretimine kısa süre içinde başlanacak.

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"YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRDİK"

Program kapsamında Opel’in Rüsselsheim’daki üretim tesislerini de ziyaret eden Cengiz Eroldu, markanın önemli modellerinden Astra’nın üretim hattında incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Florian Huettl ve Opel yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde markanın gelecek vizyonunu, Türkiye pazarındaki büyüme potansiyelini ve önümüzdeki dönemde birlikte yaratabileceğimiz yeni fırsatları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye, Opel’in en büyük üçüncü pazarı olarak markanın büyüme hedeflerinde stratejik bir konuma sahip" ifadelerini kullandı.

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Tofaş ile yürütülen iş birliğinin Opel açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Opel CEO’su Florian Huettl ise, Türkiye’nin markanın büyüme stratejisindeki önemli pazarlardan biri olduğunu vurguladı.

Huettl, Tofaş iş birliğiyle Opel’in Türkiye’deki büyüme potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirileceğine inandığını dile getirdi.

CITROEN YÖNETİMİ BURSA'YA GELDİ

Tofaş yönetiminin Opel temaslarının hemen ardından bu kez Citroën’in global yönetimi Türkiye’ye geldi. Citroën CEO’su Xavier Chardon, Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nı ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Chardon, Türkiye’nin 2025 yılında Citroën’in dünya genelindeki ikinci büyük pazarı konumuna yükseldiğini belirterek, 2026’nın ilk sekiz ayında yüzde 5.2’lik rekor pazar payının korunmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

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Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Citroën CEO’su Xavier Chardon, Chardon, Türkiye’nin 2025 yılında Citroën’in dünya genelindeki ikinci büyük pazarı konumuna yükseldiğini belirterek, 2026’nın ilk sekiz ayında yüzde 5.2’lik rekor pazar payının korunmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise Türkiye’nin Citroën dünyasındaki güçlü pazar konumunun üretim tarafında da yeni projelerle desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, "Yeni yatırımlarımızla Bursa’nın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Tofaş’ta K0 projesi kapsamında Citroën Jumpy ve SpaceTourer modellerinin üretimine başlanmasının ardından, 30’uncu yılını kutlayan Berlingo’nun da çok kısa bir süre içinde Bursa Fabrikası’nda üretilmesi planlanıyor.

EGEA YERİNE BAŞKA BİR MARKA MI?

Tofaş, yıllık üretim kapasitesini kısa süre önce 500 bin adede çıkararak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak Fiat Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte Bursa fabrikasının odağı büyük ölçüde hafif ticari araçlara kaydı.

Egea’nın ardından fabrikada hangi modelin üretileceği merak konusu olurken, aynı hafta gerçekleşen iki ziyaret de dikkat çekici ipuçlarını beraberinde getirdi.

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Fiat’ın Türkiye’de Egea, Avrupa’da ise Tipo adıyla satışa sunduğu kompakt sınıf ailesinin yerine tanıttığı Grizzly modelinin üretim adresi Fas olarak açıklanmıştı.

Bu gelişme ve aynı hafta gerçekleşen Opel ile Citroën ziyaretleri birlikte değerlendirildiğinde, Tofaş fabrikasında Fiat dışında Stellantis’in diğer markalarına ait binek otomobillerin üretilmesi ihtimali daha da güçleniyor.