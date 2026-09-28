Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.899,35 %0,09
        DOLAR 48,9788 %0,12
        EURO 55,8066 %0,05
        GRAM ALTIN 6.608,46 %-1,96
        BITCOIN 83.343,00 %-1,41
        FAİZ 40,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 97,65 %-3,49
        GBP/TRY 64,9063 %0,11
        EUR/USD 1,1386 %-0,04
        BRENT PETROL 99,02 %1,59
        ÇEYREK ALTIN 10.803,92 %-1,97
        Haberler Ekonomi Otomobil Tofaş’ta Egea sonrası yeni model bilmecesi

        Tofaş’ta Egea sonrası yeni model bilmecesi

        Tofaş'ın Bursa fabrikasında Fiat Egea üretiminin sona ermesiyle gözler, 500 bin adetlik kapasitenin nasıl kullanılacağına çevrildi. Aynı hafta Opel ve Citroën yönetimlerinin Tofaş'a yönelik temasları, Fiat dışındaki Stellantis markalarına ait yeni binek modellerin Bursa'da üretilebileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 28 Eylül 2026 - 07:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Egea sonrası yeni model bilmecesi

        Son dönemde Tofaş cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

        400 milyon euro karşılığında Stellantis Türkiye’yi devralan şirket, Bursa’daki fabrikasında Stellantis markalarının hafif ticari araçlarını üretmeye başladı.

        Şimdi ise gözler, üretimi sona erecek Fiat Egea’nın ardından Bursa’da hangi modelin üretileceğine çevrildi.

        Efsaneye veda
        Efsaneye veda

        Geçtiğimiz hafta gerçekleşen iki ziyaret ise Tofaş’ın gelecekteki üretim planlarına ilişkin dikkat çekici ipuçları verdi.

        TOFAŞ'TAN ALMANYA ÇIKARMASI

        İlk olarak Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Opel’in Almanya’nın Rüsselsheim kentindeki genel merkezini ziyaret ederek Opel CEO’su Florian Huettl ve markanın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

        REKLAM

        Görüşmelerde küresel otomotiv sektöründeki dönüşüm, Opel’in orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri, elektrifikasyon, sürdürülebilir mobilite ve değişen müşteri beklentileri ele alındı.

        Toplantılarda Opel’in Türkiye pazarındaki gelişimi ve büyüme potansiyeli ele alınırken, Türkiye’nin markanın üçüncü büyük pazarı olduğu vurgulandı.

        Ziyaretin önemli başlıklarından biri de Tofaş’ın Opel için üstlendiği üretim rolü oldu. Tofaş Fabrikası’nda hâlihazırda Opel Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Markanın hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo’nun da K9 projesi kapsamında seri üretimine kısa süre içinde başlanacak.

        REKLAM

        "YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRDİK"

        Program kapsamında Opel’in Rüsselsheim’daki üretim tesislerini de ziyaret eden Cengiz Eroldu, markanın önemli modellerinden Astra’nın üretim hattında incelemelerde bulundu.

        Ziyaretin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Florian Huettl ve Opel yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde markanın gelecek vizyonunu, Türkiye pazarındaki büyüme potansiyelini ve önümüzdeki dönemde birlikte yaratabileceğimiz yeni fırsatları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye, Opel’in en büyük üçüncü pazarı olarak markanın büyüme hedeflerinde stratejik bir konuma sahip" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Tofaş ile yürütülen iş birliğinin Opel açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Opel CEO’su Florian Huettl ise, Türkiye’nin markanın büyüme stratejisindeki önemli pazarlardan biri olduğunu vurguladı.

        Huettl, Tofaş iş birliğiyle Opel’in Türkiye’deki büyüme potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirileceğine inandığını dile getirdi.

        CITROEN YÖNETİMİ BURSA'YA GELDİ

        Tofaş yönetiminin Opel temaslarının hemen ardından bu kez Citroën’in global yönetimi Türkiye’ye geldi. Citroën CEO’su Xavier Chardon, Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nı ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

        Chardon, Türkiye’nin 2025 yılında Citroën’in dünya genelindeki ikinci büyük pazarı konumuna yükseldiğini belirterek, 2026’nın ilk sekiz ayında yüzde 5.2’lik rekor pazar payının korunmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Citroën CEO’su Xavier Chardon, Chardon, Türkiye’nin 2025 yılında Citroën’in dünya genelindeki ikinci büyük pazarı konumuna yükseldiğini belirterek, 2026’nın ilk sekiz ayında yüzde 5.2’lik rekor pazar payının korunmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

        Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise Türkiye’nin Citroën dünyasındaki güçlü pazar konumunun üretim tarafında da yeni projelerle desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, "Yeni yatırımlarımızla Bursa’nın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        REKLAM

        Tofaş’ta K0 projesi kapsamında Citroën Jumpy ve SpaceTourer modellerinin üretimine başlanmasının ardından, 30’uncu yılını kutlayan Berlingo’nun da çok kısa bir süre içinde Bursa Fabrikası’nda üretilmesi planlanıyor.

        EGEA YERİNE BAŞKA BİR MARKA MI?

        Tofaş, yıllık üretim kapasitesini kısa süre önce 500 bin adede çıkararak dikkatleri üzerine çekmişti.

        Ancak Fiat Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte Bursa fabrikasının odağı büyük ölçüde hafif ticari araçlara kaydı.

        Egea’nın ardından fabrikada hangi modelin üretileceği merak konusu olurken, aynı hafta gerçekleşen iki ziyaret de dikkat çekici ipuçlarını beraberinde getirdi.

        REKLAM

        Fiat’ın Türkiye’de Egea, Avrupa’da ise Tipo adıyla satışa sunduğu kompakt sınıf ailesinin yerine tanıttığı Grizzly modelinin üretim adresi Fas olarak açıklanmıştı.

        Bu gelişme ve aynı hafta gerçekleşen Opel ile Citroën ziyaretleri birlikte değerlendirildiğinde, Tofaş fabrikasında Fiat dışında Stellantis’in diğer markalarına ait binek otomobillerin üretilmesi ihtimali daha da güçleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Egea
        #fiat
        #tofaş
        #otomobil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        İş sözleşmesine hibrit çalışma ayarı
        İş sözleşmesine hibrit çalışma ayarı
        İran'dan ABD'ye: Masada çok makul bir plan var
        İran'dan ABD'ye: Masada çok makul bir plan var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!