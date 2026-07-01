Efsaneye veda! 11 yıllık Egea dönemi sona erdi

Türkiye otomotiv sanayisinin son yıllardaki en önemli başarı hikayelerinden biri bugün resmen sona erdi.

Tofaş'ın Bursa fabrikasında 2015 yılından bu yana üretilen Fiat Egea'nın üretimi, 30 Haziran itibarıyla tamamlandı.

Böylece yaklaşık 11 yıldır üretim bandında kalan model için bir dönem kapandı.

Yaklaşık 11 yıldır Bursa'da üretilen Fiat Egea, Koç Holding ve Tofaş yöneticileri ile fabrika çalışanlarının katıldığı törenle üretime veda etti. Son araç, "Egea Saygı" yazısının yer aldığı üretim bandından indirildi.

İlk kez 2015 yılında tanıtılan Egea, Tofaş'ın bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı binek otomobil projelerinden biri oldu.

Yaklaşık 1 milyon 350 bin adetlik üretim hacmine ulaşan model, yalnızca Türkiye pazarı için değil, Fiat Tipo adıyla Avrupa başta olmak üzere birçok ülke için de Bursa'da üretildi.

40'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Bursa fabrikasında üretilen Egea, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeye ihraç edildi.

Model, Fiat'ın küresel kompakt otomobil stratejisinin en önemli parçalarından biri olurken, Tofaş'ın mühendislik ve üretim kabiliyetini de uluslararası pazarlara taşıdı.

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2015 yılının son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulan Egea, özellikle fiyat-performans dengesiyle kısa sürede büyük ilgi gördü.

750 BİN ADET SATILDI

Bugüne kadar yaklaşık 750 bin adetlik satışa ulaşan model, birçok yıl Türkiye'nin en çok satılan otomobili olmayı başardı ve taksicilerden ailelere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etti.

Egea'nın üretim yolculuğu, 29 Eylül 2015'te Bursa'daki Tofaş fabrikasında düzenlenen törenle başladı.

Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık yatırımın ürünü olan proje, dönemin en büyük otomotiv yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

YERİ NASIL DOLACAK?

Egea'nın üretiminin sona ermesiyle birlikte gözler, Tofaş'ın Bursa fabrikasında boşalacak kapasitenin nasıl değerlendirileceğine çevrildi.

Şirketin geçtiğimiz hafta fabrikanın yıllık üretim kapasitesini 450 binden 500 bin adede çıkarması, bu konudaki beklentileri daha da artırdı.

Aslında bu sorunun yanıtına ilişkin en güçlü ipucu, Stellantis'in daha önce açıkladığı "FaSTLAne 2030" stratejik planında yer alıyor.

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Grup, bu plan kapsamında küresel üretim tesislerinde kapasite kullanım oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, Egea'nın üretiminin sona ermesiyle Bursa fabrikasında oluşacak yaklaşık 200 bin adetlik boş kapasitenin yeni bir modelle doldurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fabrikada halen K0 ve K9 kod adlı hafif ticari araçların üretimi devam ettiği için, yeni yatırımın binek otomobil tarafında yapılması bekleniyor.

Ancak sektör kulislerinde konuşulanlara göre, bu modelin Fiat logosu taşıması şart değil.

Tıpkı bugün aynı bantta Stellantis'in farklı markaları için ticari araç üretildiği gibi, yeni binek model de grubun Peugeot, Opel, Citroën veya başka bir markası için üretilebilir.

Hangi modelin Bursa'da üretileceği henüz resmi olarak açıklanmasa da, Egea sonrası dönemin Tofaş ve Türkiye otomotiv sanayisinin en önemli gündem başlıklarından biri olacağı şimdiden görülüyor.