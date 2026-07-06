Ev sahibi Meksika'yı eleyen İngiltere çeyrek finalde!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere, çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

MAÇ BİR SAAT ERTELENDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir saat ertelenen maç TSİ 04.00'te başladı. Mexico City Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avustralyalı hakem Alireza Faghani düdük çaldı.

Baştan sona müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta İngiltere, rakibi Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İNGİLTERE TURU 10 KİŞİYLE KAPTI!

İngiltere'nin gollerini 36. ve 38. dakikalarda Bellingam ile 60. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Ev sahibi Meksika'nın golleri ise 42. dakikada Quinones ve 69. dakikada penaltıdan Raul Jimenez'den geldi. İngiltere, 54. dakikada Quansah'ın kırmızı kart görmesiyle maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

Zorlu maçı kazanan İngiltere, çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak.

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