Kuşadası'nda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
Aydın Kuşadası'nda sahil keyfi faciayla bitti! Serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 01:10 Güncelleme:
Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı. AA'nın haberine göre kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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