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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

        Kuşadası'nda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

        Aydın Kuşadası'nda sahil keyfi faciayla bitti! Serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 01:10 Güncelleme:
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        Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
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        Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı. AA'nın haberine göre kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.

        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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