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        Balıkesir'de orman yangını!

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Balıkesir'de orman yangını!

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsal Göçenler Mahallesi'ndeki bir orman dışı arazide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, ormana sıçradı.

        Alevler komşu Sarıfakılar Mahallesi'ne doğru ilerlerken; bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.

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