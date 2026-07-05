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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!

        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!

        FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransa'ya turu getiren golü 70. dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti. Fransa, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 02:29 Güncelleme:
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        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!

        FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile Fransa, çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti. ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan maçı Özbek hakem Ilgiz Tantashev yönetti.

        Fransa, Güney Amerika temsilcisi Paraguay'ın savunma ağırlıklı futboluna karşı kilidi açamayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ağırlığını koyan Horozlar, 70. dakikada Mbappe'nin penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

        Fransa, çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #FIFA 2026 Dünya Kupası
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