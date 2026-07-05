Feci ölüm! Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
Osmaniye'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda kaza sonrası kontrolden çıkan minibüs, kıraathanede oturanlara çarptı. Dehşet anlarında kıraathanede oturan Orhan İncirbölen hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan minibüs, ardından yol kenarındaki kıraathanede oturanlara çarptı.
DHA'nın haberine göre kazada Orhan İncirbölen hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi'nde meydana geldi. M.H.P yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen İ.E.'nin kullandığı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle İ.E'nin kullandığı minibüs yol kenarındaki kıraathanede oturan Orhan İncirbölen, H.K., İ.G. ve F.A.'ya çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İncirbölen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralılar H.K., İ.G. ve F.A. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İncirbölen'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.