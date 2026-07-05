Şükran Ovalı ve Caner Erkin tatilde görüntülendi
Çeşme-Alaçatı'da tatilin keyfini çıkaran Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran Ela ile denizde eğlenceli anlar yaşadı
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 09:46 Güncelleme:
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; 2017 yılında Roma'da dünyaevine giren ve Mihran adında bir kızları bulunan oyuncu Şükran Ovalı ile 19 Haziran'da futbol kariyerini noktalayan Caner Erkin, Çeşme-Alaçatı'daki tatillerine devam ediyor.
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Önceki gün bir plajda görüntülenen çift, ailece keyifli bir gün geçirdi.
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Bir süre güneşlenen Ovalı ve Erkin, daha sonra kızlarıyla birlikte denize girdi.