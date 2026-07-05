Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; 2017 yılında Roma'da dünyaevine giren ve Mihran adında bir kızları bulunan oyuncu Şükran Ovalı ile 19 Haziran'da futbol kariyerini noktalayan Caner Erkin, Çeşme-Alaçatı'daki tatillerine devam ediyor.