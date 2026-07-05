Yeni statü sembolü: Kara lastik

Erkek modasının şu anki durumunu en iyi açıklayan cümleyi kuruyoruz: Dünyadaki en çekici erkekler birdenbire balerin babet giymeye başladı. Kulağa nasıl geliyor? İşin enteresan yanı bir kez farkına vardığınızda her yerde görmeye başlıyorsunuz.

Bir zamanlar tamamen kadınlara özgü olan balerin babetler artık erkek gardıroplarına da çok çok rahat girebiliyor. En azından Amerika'da şu an durum böyle...

Eskiden olsa erkekler ancak dans stüdyolarında, sahnede ya da marjinal moda gösterilerinde babet giyer derdik. Ama durum değişmeye başladı.