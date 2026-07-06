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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, İsviçre'yi farklı mağlup etti: 6'da 6 ile üst turdayız!

        12 Dev Adam, İsviçre'yi farklı mağlup etti: 6'da 6 ile üst turdayız!

        12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 20:44 Güncelleme:
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        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi ağırladı.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı, 12 Dev Adam 95-72 kazandı.

        6'DA 6 İLE ÜST TURDAYIZ!

        C Grubu'nda 6'da 6 yapan Türkiye, zirvede yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantilemişti.

        Son Avrupa ikincisi milli takım, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamladı.

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        Oynadığı karşılaşmaların 6'sından da sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ikinci tura yükselemeyen İsviçre, 4. ve son sırada bulunuyor.

        MİLLİLER 1063. MAÇINA ÇIKTI

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 1063. maçına çıktı.

        Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'a karşı oynayan Türkiye, 90 yıllık süreçte 1062 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 552'sini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.

        Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.

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