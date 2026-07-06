Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!

2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken FIFA'nın kırmızı kart gören Folarin Balogun'un cezasını ertelemesi tartışma yarattı.

ABD Milli Takımı'nın 25 yaşındaki forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı.

FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir." denildi.

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TRUMP'TAN İTİRAF GELDİ: İNCELEME TALEP ETTİM!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Mili Takımı forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi konusunda FIFA'dan sadece "inceleme talep ettiğini" söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının 2026 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili sorularını yanıtladı.

ABD Mili Takımı forvet oyuncusu Balogun'un ABD-Bosna-Hersek maçı esnasında gördüğü kırmızı kartla ilgili FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayan Trump, "İnceleme talep ettim çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

"SPORDAN GERÇEKTEN İYİ ANLARIM, O HAREKET FAUL DEĞİLDİ"

Trump, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun, koşan iki oyuncunun "tesadüfen birbirine çarpması" olduğunu belirterek, "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı." dedi.

Kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini de o an öğrendiğini belirten Trump, bunun "çok büyük bir haksızlık" olduğunu ifade etti.

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ABD Başkanı, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." diye ekledi.

INFANTINO DA DOĞRULADI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı forvet Folarin Balogun'un Dünya Kupası'ndaki tek maçlık men cezasının yeniden değerlendirilmesi için kendisini aradığı yönündeki iddiaları doğruladı.

Infantino, söz konusu süreçte FIFA'nın bağımsız yargı organlarının yetkili olduğunu vurgulayarak, alınan kararlara her zaman saygı duyduğunu ifade etti.

"FIFA'NIN SİSTEMİ BU ŞEKİLDE İŞLER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Infantino, "Evet. Başkan Donald Trump'tan da bir telefon aldım. Bu doğru. Görüşmemiz sırasında kendisine, FIFA'nın bağımsız yargı organlarını ilgilendiren bir hukuki sürecin olduğunu ve zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA'nın sistemi bu şekilde işler ve bu, benim her zaman savunacağım bir ilkedir" ifadelerini kullandı.

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FIFA Başkanı, Disiplin Kurulu kararlarını kamuoyuyla birlikte öğrendiğini belirterek, "Bazen bu kararlar beni şaşırtıyor. Bazen aynı fikirde oluyorum, bazen olmuyorum. Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararlara ve kararları alan kurulların özerkliğine saygı duymaktır" dedi.

UEFA: BU KARAR KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI

Öte yandan UEFA'dan FIFA'nın kararıyla ilgili açıklama geldi ve kırmızı çizginin aşıldığı ifade edildi.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Folarin Balogun'a verilen kırmızı kart sonrası bir maçlık otomatik cezanın uygulanmasının bir yıl deneme süresi için askıya alınması kararı kırmızı çizgiyi aştı.

Futbol, diğer sporlar gibi, adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açık olur. Bu durumda hayır. Kırmızı kart sonrası bir maçın minimum otomatik olarak askıya alınması, takdire bağlı bir seçenek değildir ve yetkin bir organın kararının yürürlüğe girmesini gerektirmez. Bu, yönetmeliklere gömülü bir ilkedir ve istisnalara tabi tutulamaz, hele ki bir turnuvanın ortasında birkaç oyuncunun aynı durumda olup düzenli olarak ceza cezasını çektiği durumlarda ise olmaz.

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Kuralların kesinliği artık koruyucuları tarafından garanti edilmediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikede olur ve bir yarışmanın güvenilirliği zedelener. Aynı şekilde, bu karar devam eden turnuvada bir emsal oluşturuyor; benzer durumlar artık rekabetin zararına eşit muamele gerektirecek.

Futbol, dünyanın en sevilen sporudur çünkü güzel bir oyun ve her yerde aynı kurallarla oynandığı için güvenilirdir. Bir turnuva asla tamamen bağımsız değildir ve bahsedilen turnuva Dünya Kupası ise, oyunun genelinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir.

Böylesine eşi benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve haksız bir karara inanmazlığımızı ifade ediyoruz.

RUDI GARCIA: BU BİR 1 NİSAN ŞAKASI

FIFA'nın kararını eleştiren Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz." diye konuştu.

"FIFA'NIN KARARINA ŞAŞIRDIK"

Belçika Futbol Federasyonu konuyla ilgili, "FIFA'nın ABD'li oyuncu Balogun'un ABD-Belçika maçında oynamasına izin verme kararına şaşırdık. Sporumuzun adil oyun ilkelerini savunmak adına seçenekleri araştırıyoruz." paylaşımı yaptı.

JURGEN KLOPP: BU BİZİM OYUNUMUZ, TRUMP VE INFANTINO'NUN DEĞİL!

59 yaşındaki teknik direktör Jürgen Klopp, kararı sert bir şekilde eleştirerek, "Bu bizim oyunumuz, Trump ve Infantino'nun değil. Futbol hakkında hiçbir fikri olmayan bu iki insanın bununla hiçbir ilgisi olmamalı. O pozisyon kırmızı karttı. Balogun bilerek yapmamış olabilir ama kurallar bunu söylüyor." dedi.