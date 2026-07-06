Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi elinde olan Salih Özcan'la anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar milli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve senelik 2 milyon Euro ödeyecek.
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 16:23 Güncelleme:
Transfer döneminde Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı...
Siyah-beyazlılar Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Salih Özcan'la anlaşma sağladı.
SENELİK 2 MİLYON EURO ÖDENECEK
Beşiktaş, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözlşme imzalayacak ve senelik 2 milyon Euro net maaş ödeyecek.
28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Dortmund'da 12 maça çıkarken 74 dakika forma giydi ve gol - asist katkısı sağlayamadı.
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