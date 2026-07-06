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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!

        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!

        Şanlıurfa'da, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 52 yaşındaki Mehmet Cihat Özağaçhanlı hayatını kaybetti. Mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!

        Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde, Hilvan ilçesi kırsal Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

        Husumetli amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Mehmet Cihat Özağaçhanlı, 52 yaşında hayata veda etti.
        Mehmet Cihat Özağaçhanlı, 52 yaşında hayata veda etti.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Cihat Özağaçhanlı (52) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlıkçıların kontrolünde, Özağaçhanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Cihat Özağaçhanlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

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