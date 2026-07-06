Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'dan acı haber geldi. Göktay, dün gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede 80 yaşında vefat etti.

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız.

REKLAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada da, "Türk tiyatrosunun ve İBB Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçılarından Zihni Göktay'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yarım asrı aşan sanat yaşamı boyunca 'Lüküs Hayat', 'Cibali Karakolu' ve daha nice unutulmaz oyunda hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan, 'Gidiş Dönüş Moskova' (Retro) oyunuyla da seyircisiyle buluşmayı sürdüren usta sanatçımız; sahneye duyduğu tutku, kendine özgü oyunculuğu ve eşsiz mizah anlayışıyla Türk tiyatrosunda silinmeyecek izler bıraktı. Usta sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiasına ve tüm İBB Şehir Tiyatroları ailemize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

REKLAM

HUZUREVİNE YERLEŞTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Zihni Göktay, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe semtinde ikamet ettiği evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle Maltepe'deki bir huzurevine yerleşmişti.

Usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın eşi Sevinç Göktay, Ocak 2022'de yaşama veda etmişti.