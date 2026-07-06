Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!

        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!

        İstanbul'da, oğlunun iş yerine ziyarete giden 62 yaşındaki Meneş Tekin, 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır görmediği eski eşi İbrahim Yayla tarafından boynundan bıçaklandı. Tekin, "Yüzünü unutmuşum; tanıyamadım. Evine barkına gitmiş, karısına, çocuğuna gitmiş bir insan sonradan gelip de beni kesmeye kalkamaz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 09:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!

        İstanbul Avcılar'da olay, 28 Haziran'da Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meneş Tekin (62), sigorta acentesi işleten oğlu Aytekin Yayla'yı ziyaret etmek için iş yerine gitti.

        26 YIL ÖNCE BOŞANMIŞTI

        Bu sırada iş yerine, Tekin'in 26 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İbrahim Yayla geldi.

        İbrahim Yayla, 17 yıl sonra eşini bulup bıçakladı.
        İbrahim Yayla, 17 yıl sonra eşini bulup bıçakladı.

        17 YIL SONRA GELİP SALDIRDI

        Aradan geçen 17 yıl nedeniyle eski eşini tanıyamayan Tekin, "Kime bakmıştınız?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Yayla, "Sana bakmıştım, benim derdim seninle" diyerek belindeki bıçağı çıkarıp Tekin'in boğazına saldırdı.

        ANNESİNİ KURTARDI KEPENGİ İNDİRDİ

        Boynundan yaralanan Meneş Tekin'i, oğlu Aytekin Yayla babasını iterek kurtardı. Ardından annesini dışarı çıkaran Aytekin Yayla, babasının yeniden saldırmasını engellemek için iş yerinin kepengini kapatıp çevredekilerden yardım istedi.

        REKLAM
        Annesini kurtaran Aytekin Yayla ve saldırıya uğrayan Meneş Tekin.
        Annesini kurtaran Aytekin Yayla ve saldırıya uğrayan Meneş Tekin.

        ESKİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Diğer esnafların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin Yayla, annesinin boynundaki yaraya tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meneş Tekin, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Yayla ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "DAMARIMI KESMESİN DİYE BIÇAĞI TUTTUM"

        Olayı anlatan Meneş Tekin, "Buraya girdi, 'kardeşim ne bakıyorsun' dedim. 'Sana bakıyorum. Benim derdim seninle' dedi. Yanıma geldi. Burada belinden ekmek bıçağını çıkarttı. Ekmek bıçağını çıkarınca ben 'ne oluyor' diye geriye baktım. Benim kafamdan tuttu geri çekti, bıçağı boynuma doğru uzattı. Sonra boynuma battı. Boynumun damarını kesecek diye bıçağı arkadan tuttum" dedi.

        "O SIRADA TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ANNEMİN KANINI DURDURMAKTI"

        Annesini kurtaran Aytekin Yayla, “Dışarıdan biri geldi. Göz göze geldik, bakıştık bir an. 'Tanıyamadın mı?' dedi, Tanıyamadığımı söyledim. 'Ben babanım' dedi. Elini sırtına attı, bıçağı çıkardı. Annemin boynuna doğru tuttu. Bıçağı vurdu. Ben oradan koştum. Eline yapıştım, onu ittim. Anneme ‘dışarı çık’ dedim. Annemin oturduğu sandalyeyi aldım ayaklarını göbeğine dayadım. Ardından sandalyeyi attım, dışarı çıktım.

        REKLAM

        Kepengi indirdim ve ayağımla üzerine bastım. Kan kaybını durdurmak için annemin yarasını sıktım. Ondan sonra komşulardan yardım istedim. Ambulansı ve polisi çağırdık. Ekipler geldi, kendisi içeride elinde bıçak varken onu çıkardılar. Teslim aldılar. Benim o sırada tek düşündüğüm annemin kanını durdurmaktı. Allahtan damara denk gelmemiş. Kepengi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü çıktığı anda anneme ve bana tekrar saldırabilirdi. Çıkarken de küfür ve hakaret etmeye devam etti. Hatta polis arabasına binerken bile 'Bomba koyacağım, sizi uçuracağım' dedi" ifadelerini kullandı.

        "YILLAR GEÇMİŞ, YÜZÜNÜ UNUTMUŞUM"

        İş yerine girdiğinde eski eşini tanıyamadığını söyleyen Meneş Tekin, "26 sene önce ben boşanıp, çoluğumu çocuğumu büyütüp, bu çileyi çektikten sonra gelip benim boğazıma neden bıçakla saldırıyorsun. Benden ne istedin. Yıllar geçmiş, yüzünü unutmuşum. Tanıyamadım. Tanımadığım bir insan gelip de benim boğazıma bıçakla saldıramaz. Çünkü başka biriyle evlenmiş. Karısı var, çocuğu var. Sonradan gelip beni kesmeye kalkamaz. Buna hakkı yok" dedi.

        "PİŞMANLIK BELİRTİSİ YOKTU"

        Babasının öldürmek için geldiğini öne süren Aytekin Yayla, "Olaydan sonra polisleri beklerken, pişmanlık belirtisi yoktu. Alkolün etkisinde veya bilinç kaybı yoktu. Bilinçli, kasıtlı ve planlayarak yapılmış bir olay olduğu açık ve netti. Allah kimsenin başına vermesin. Güzel bir söz var, diyor ki 'Herkes boşanabileceği erkekle evlensin.' Bizde evliyiz sonuçta ama Allah kimseye böyle bir akıl yokluğu vermesin" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çok sayıda yaralı var! Yolcu otobüsü devrildi

        Ankara-Niğde otoyolunda, Van'dan Ankara'ya seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı var. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!