FIFA'nın Folarin Balogun kararı tartışma yarattı!

Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezası FIFA Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl süreyle ertelendi. Buna göre 25 yaşındaki futbolcu, son 16 turunda Belçika'ya karşı forma giyebilecek.

FIFA Disiplin Kurulu'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir" ifadelerine yer verildi.

RUDI GARCIA: BU BİR 1 NİSAN ŞAKASI

FIFA'nın kararını eleştiren Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz." diye konuştu.

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Garcia, Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını belirterek, "Her halükarda ben teknik direktörüm, bu yüzden kendi takımıma ve maça odaklanacağım. ABD'nin ilk 11'ini kimlerin oluşturduğu önemli değil. Benim için önemli olan saha, takımım, kazanmak ve çeyrek finale yükselmek." ifadesini kullandı.

"FIFA'NIN KARARINA ŞAŞIRDIK"

Belçika Futbol Federasyonu konuyla ilgili, "FIFA'nın ABD'li oyuncu Balogun'un ABD-Belçika maçında oynamasına izin verme kararına şaşırdık. Sporumuzun adil oyun ilkelerini savunmak adına seçenekleri araştırıyoruz." paylaşımı yaptı.

JURGEN KLOPP: BU BİZİM OYUNUMUZ, TRUMP VE INFANTINO'NUN DEĞİL!

59 yaşındaki teknik direktör Jürgen Klopp, kararı sert bir şekilde eleştirerek, "Bu bizim oyunumuz, Trump ve Infantino'nun değil. Futbol hakkında hiçbir fikri olmayan bu iki insanın bununla hiçbir ilgisi olmamalı. O pozisyon kırmızı karttı. Balogun bilerek yapmamış olabilir ama kurallar bunu söylüyor." dedi.

STALE SOLBAKKEN: FIFA ADINA ÇOK BÜYÜK BİR HATA

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken de kararın çok büyük bir hata olduğunu belirterek, "FIFA adına çok büyük bir hata. Bence bu durumdaki asıl kötü olan şey; eğer ABD Belçika'yı yenerse, bu galibiyetin üzerinde her zaman bu kararın gölgesi kalacak olması." şeklinde konuştu.

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DONALD TRUMP'TAN FIFA'YA TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump da Balogun'un cezasının kaldırılmasına ilişkin FIFA'ya teşekkür açıklaması yaptı. Trump, FIFA'nın doğru olanı yaparak büyük bir adaletsizliği geri çevirdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.