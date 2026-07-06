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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!

        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!

        İstanbul'da, iki yıl önce varil içinde yanmış cesedi bulunan Mustafa Bayraktar cinayetiyle ilgili olarak Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı gözaltına alındı. Batın Dalga, maktul Mustafa Bayraktar'ı, annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü söyledi. Tutuklanan anne ile oğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 sanık hakkında da 'İyi hal indirimi' uygulayıp, cezalarını 25'er yıla düşürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!

        İstanbul'da Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 27 Mart 2024 günü hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangının ardından varil içerisinde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın ölümüne ilişkin davanın karar duruşması Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        Cinayete kurban giden Mustafa Bayraktar.
        Cinayete kurban giden Mustafa Bayraktar.

        ANNE VE OĞLU KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Duruşmada tutuklu sanıklar Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga ile müştekiler Elif Bayraktar, Kader Köse ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanıklardan Batın Dalga.
        Sanıklardan Batın Dalga.

        SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

        Şikayetçi Elif Bayraktar mahkemede sanıkların avukatının Mustafa Bayraktar'ın akşam saatlerinde öldüğü yönündeki savunmasına karşı çıkarak, Bayraktar'ın o saatlerde hayatta olduğunun mesaj kayıtlarıyla sabit olduğunu öne sürdü. Duruşmada son sözü sorulan sanık Hasret Dalga, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Batın Dalga ise önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

        Sanıklardan Hasret Dalga.
        Sanıklardan Hasret Dalga.

        "İYİ HAL İNDİRİMİ" İLE 25'ER YIL HAPİS CEZASI

        Mahkeme, sanıklar Hasret Dalga ile Batın Dalga'yı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar hakkında 'İyi hal indirimi' uygulayarak 25'er yıl hapis cezasına hükmetti.

        İDDİANAMEDEN ÇARPICI DETAYLAR

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 27 Mart 2024'te hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, kilitli zinciri kırarak girdikleri depoda varil içerisinde elleri arkadan metal telle bağlanmış ve kısmen yanmış erkek cesedinin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        İddianamede, incelemeler sırasında kolluk görevlilerinin yanına depo sahibi olan İzzet Dalga'nın oğlu olan sanık Batın Dalga'nın geldiği, babasının cezaevinde olduğunu ve bu sebeple depo ile kendisinin ilgilendiğini söylediği kaydedildi. Yapılan incelemede cesedin, eşi tarafından bir gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi.

        BİRLİKTE HURDA DEPOSUNA GİRMİŞLER

        İddianamede yer alan kamera incelemelerine göre maktul Mustafa Bayraktar'ın olay günü sanık Hasret Dalga ile birlikte hurda deposuna girdiği, kısa süre sonra Batın Dalga'nın da iş yerine geldiği belirtildi. Görüntülerde olay günü Batın Dalga'nın bir süre hurda deposunun önünde bekledikten sonra içeri girdiği, elinde kesici-delici alete benzer bir cisimle dışarı çıktığı, daha sonra yeniden depoya girdiği kaydedildi.

        AYRI AYRI 'MÜEBBET" HAPİS İSTENMİŞTİ

        Hasret Dalga'nın ise bir süre sonra depodan ayrıldığı, sanık Batın Dalga'nın ise akşam saatlerinde kıyafetlerini değiştirmiş halde elinde poşet ve çantalarla depodan çıktığı aktarıldı. Sanıklar anne Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga hakkında, ‘Kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.

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