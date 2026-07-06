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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı

        Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Sağanak Yağış 34°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Sağanak Yağış 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 25°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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