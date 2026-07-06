Habertürk Manşet - 2 Temmuz 2026 (Timur Cihantimur Türkiye'ye Gelecek Mi?)

Oğuz Murat Aci'yi öldüren kaza. Kazada ölen Aci'nin babası Habertürk'te. Aci ailesinin adalet arayışı. Timur Cihantimur iade edilecek mi? Cinayet gibi kazada ilk duruşma 8 Temmuz. ABD'nin kararı ne olacak? Aci ailesi zanlının iadesini bekliyor. Aci'nin ölümünde kim kusurlu? Habertürk Manşet'te Zülfi... Daha Fazla Göster Oğuz Murat Aci'yi öldüren kaza. Kazada ölen Aci'nin babası Habertürk'te. Aci ailesinin adalet arayışı. Timur Cihantimur iade edilecek mi? Cinayet gibi kazada ilk duruşma 8 Temmuz. ABD'nin kararı ne olacak? Aci ailesi zanlının iadesini bekliyor. Aci'nin ölümünde kim kusurlu? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Oğuz Murat Aci'nin Babası Özer Aci ve Habertürk Muhabiri Alihan Tok yanıtladı. Daha Az Göster