Brezilya: 1 - Norveç: 2 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turunda Brezilya, Norveç'e 2-1 mağlup oldu. 79 ve 90. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle Brezilya'yı saf dışı bırakan Norveç, adını çeyrek finale yazdırdı ve Meksika-İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Brezilya, 14. dakikada Bruno Guimaraes ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 01:12 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turunda Brezilya ile Norveç kozlarını paylaştı.
ABD'nin New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Norveç, çeyrek final biletini aldı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 79 ve 90. dakikalarda Erling Haaland attı. Sambacılar'ın tek golünü ise 90+10. dakikada penaltıdan Neymar attı.
Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilmesine rağmen son 16'da organizasyona veda ederek hayal kırıklığı yaşayan Brezilya'nın orta sahası Bruno Guimaraes, 14. dakikada penaltı kaçırdı.
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