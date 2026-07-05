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        Haberler Gündem Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı

        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı

        Ankara'da düzenlenecek olan ⁠NATO Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda hareketlilik yaşandığı gözlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 20:23 Güncelleme:
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        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı

        Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı.

        Zirve için hazırlıkların günler öncesinde başladığı Ankara semalarında da hareketlilik yaşanıyor.

        NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda hareketlilik yaşandığı gözlendi.

        Bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi.

        Etimesgut'taki Ankara Havalimanı, başkentte Esenboğa ve Mürted ile birlikte zirve için kullanılacak hava meydanları arasında yer alıyor.

        TÜRK YILDIZLARI'NDAN SON PROVA

        Ankara semalarındaki bir diğer hareketlilik ise yarınki gösteriye hazırlık için yaşandı.

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        Türk Yıldızları ekibi, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, yarın 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara'da gösteri uçuşu yapacak.

        Gösteri öncesi bugün Beştepe üzerinde ve çevresinde son prova uçuşu yapıldı.

        TRUMP DEV BİR EKİPLE GELECEK

        NATO Liderler Zirvesi'ne 32 devlet başkanı katılacak.

        O isimlerden biri ABD Başkanı Donald Trump. Trump, Ankara'ya bin kişilik bir ekiple gelecek.

        Trump, Ankara ziyaretinde Katar'ın hediye ettiği yeni uçağını kullanacak.

        Parçalara ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek Trump, makam aracı olarak ise The Beast yani Canavar'ı kullanacak.

        ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR

        Zirve süresince Ankara'da 49 bin polis ve yedi bin jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

        Güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek.

        Bu kapsamda polis ekipleri, Mevlana Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

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