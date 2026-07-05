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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i istiyor

        Galatasaray, sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i istiyor

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray, West Ham United forması giyen sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i gözüne kestirdi. Sarı Kırmızılı ekibin Hollandalı oyuncusu kiralık olarak kadrosuna katmak istemediği ve fazla bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği öne sürüldü: İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 19:33 Güncelleme:
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        Galatasaray'da transfer listesi çalışmaları devam ediyor. Yaz döneminde kanat transferi yapma ihtimali de bulunan sarı kırmızılılar, seçenekleri değerlendiriyor.

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        GALATASARAY'DA YENİ HEDEF

        Yönetim, bu doğrultuda Crysencio Summerville'i gündemine aldı.

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        AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

        Hollandalı futbolcu, Premier Lig'den düşen Londra ekibi West Ham United'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı kırmızılı yönetim, kiralama seçeneği ile İngiliz ekibinin kapısını çalmayı düşünüyor.

        Bütçeyi özellikle orta saha bölgesine ayırmak isteyen yönetimin, öncelikli olmayan kanat transferi konusunda aceleci olmayacağı ve yüksek bonservis ödemek istemediği belirtiliyor.

        Yönetimi yüksek bonservis dışında düşündüren bir diğer konu da yabancı sınırı. Takımı ile 2029'a kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu, artı 4 kontenjanına giremiyor.

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        SEZON PERFORMANSI

        Leeds United'dan 29 milyon euro transfer edilen Summerville, sezonu 34 maçta 7 gol ve 5 asistle tamamladı.

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