Galatasaray, sol kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i istiyor

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Hollandalı futbolcu, Premier Lig'den düşen Londra ekibi West Ham United'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı kırmızılı yönetim, kiralama seçeneği ile İngiliz ekibinin kapısını çalmayı düşünüyor.

Bütçeyi özellikle orta saha bölgesine ayırmak isteyen yönetimin, öncelikli olmayan kanat transferi konusunda aceleci olmayacağı ve yüksek bonservis ödemek istemediği belirtiliyor.

Yönetimi yüksek bonservis dışında düşündüren bir diğer konu da yabancı sınırı. Takımı ile 2029'a kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu, artı 4 kontenjanına giremiyor.