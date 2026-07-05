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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şile'de yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp

        Şile'de yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp

        İstanbul Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kaymakamlığın ilan ettiği denize girme yasağına rağmen acı haberler peş peşe geldi. İki farklı plajda dev dalgalara kapılan 3 gençten Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşılırken, denizde kaybolan İsa Bodur ve Umut Gümüş'ü bulmak için havadan ve karadan zamanla yarış başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi

        Şile Kaymakamlığı, bugün saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (24) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü.

        CENAZESİ SUDA BULUNDU

        Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur ile Akçakese Köy Ağzı mevkisinde kaybolan Umut Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor.

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