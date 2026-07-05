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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı

        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı

        Beşiktaş, orta saha transferinde Salih Özcan ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun perşembe günü İstanbul'a gelerek transfer sürecini tamamlaması bekleniyor.

        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 22:00 Güncelleme:
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        Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, Salih Özcan transferinde mutlu sona ulaştı.

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        Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tarafların sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı öğrenilirken, transfer sürecinde artık son aşamaya gelindi.

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        Siyah-beyazlıların yeni transferi Salih Özcan’ın perşembe günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

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        Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund’da forma şansı bulmakta zorlanan Salih Özcan, Alman ekibinde tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, bu maçlarda toplam 74 dakika sahada kaldı.

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