Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı
Beşiktaş, orta saha transferinde Salih Özcan ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun perşembe günü İstanbul'a gelerek transfer sürecini tamamlaması bekleniyor.
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 22:00 Güncelleme:
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, Salih Özcan transferinde mutlu sona ulaştı.
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Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tarafların sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı öğrenilirken, transfer sürecinde artık son aşamaya gelindi.
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Siyah-beyazlıların yeni transferi Salih Özcan’ın perşembe günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Tecrübeli orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.