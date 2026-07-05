Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması

"OYUNCULARDA DOĞAL OLARAK YPRGUNLUK VAR"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımın yoğun kamp sürecinden geçtiğini söyledi.

Italiano, "Aslında kolay değildi. Çünkü bu dönemde çok çalıştık. Neredeyse 8 gün oldu. Oyuncularda doğal olarak bir yorgunluk var. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da bulunuyor." ifadelerini kullandı.