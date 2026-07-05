Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması

        Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması

        Yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp yapan ve ikinci hazırlık maçında Macar ekibi Mosonmagyar'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, açıklamalarda bulundu. Transfer konusuyla konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular aramıza katılacaklar. Kulüp, bu sezon gerçekten çok hırslı ve istekli. Lig başladığında da bu takım yüzde yüz hazır olacak." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 20:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Macaristan temsilcisi Mosonmagyar ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, gol sesi çıkmayan mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

        2

        GOL SESİ ÇIKMADI

        Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında hücumda istediği sonucu alamadı. İki takımın da yakaladığı fırsatlardan gol çıkmayınca karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

        3

        "OYUNCULARDA DOĞAL OLARAK YPRGUNLUK VAR"

        Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımın yoğun kamp sürecinden geçtiğini söyledi.

        Italiano, "Aslında kolay değildi. Çünkü bu dönemde çok çalıştık. Neredeyse 8 gün oldu. Oyuncularda doğal olarak bir yorgunluk var. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        4

        "SET HÜCUMLARINI DAHA EFEKTİF YAPTIK"

        İtalyan teknik adam, ilk maça göre bazı alanlarda gelişim gösterdiklerini belirtti.

        Italiano, "İlk maça göre topla çok daha hızlıydık. Baskılarımız da daha etkiliydi ve set hücumlarımızı daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim." dedi.

        5

        "DAHA ACIMASIZ OLMALIYIZ"

        Vincenzo Italiano, hücum hattına bitiricilik konusunda mesaj verdi.

        Tecrübeli çalıştırıcı, "Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz."

        6

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        "Gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Gol ürettikçe galibiyetler gelecektir. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek."

        7

        "SEZONU ERKEN AÇTIK"

        Italiano: "Sezonu erken açtık, bunu bilerek yaptık. Bu takım Midtjylland maçına %100 hazır olmayacak, bu bir gerçek. Fakat maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Taktiksel olarak da iyi bir seviyede olacak. Lig başladığında %100 hazır olacağız."

        8

        "ÇOK AÇIM VE İSTİKLİYİM"

        "Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de gerçekten çok istekli. Uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki iyi çalışırsak ödülünü alacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı

        ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Balıkesir'de orman yangını!
        Balıkesir'de orman yangını!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını