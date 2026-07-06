Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımladı. Memur maaş katsayısı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısı yüzde 13,52 oranında artırıldı.

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İş Kanununa tabi olarak kamuda ve özel sektörde çalışan işçilere, son aldıkları brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Son iş yerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, bir yıl için ödenecek kıdem tazminatı, işten ayrılma tarihinde yürürlükte olan kıdem tazminatı tavanını aşamıyor.

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Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 73.729,87 TL

Bu yılın ocak – haziran döneminde 64.948,77 TL uygulanan kıdem tazminatı tavanı 73.729,87 TL’ye yükseldi. Bu tutardan 559,61 TL damga vergisi kesilecek. Net ödeme 73.170,26 TL olacak.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 65 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanarak iş akdi sona eren kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan işçilerin daha fazla kıdem tazminatı almasını sağlayacak. Kıdem tazminatı tavanının artmasının brüt ücreti 65 bin liranın altında olan işçilere bir faydası olmayacak.

Kıdem tazminatı tavanındaki artışın, ele geçen para tutarını nasıl etkileyeceğini örneklerle anlatalım. Brüt ücreti 75 bin lira olan ve çalıştığı son iş yerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçinin iş akdi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erseydi net 644.558 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi 1 Temmuz 2026 veya sonrasında işten ayrıldığında 731.172 TL kıdem tazminatı alacak. Örneğimizdeki işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı 186 bin 614 lira artacak.

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Bu durum brüt ücreti 100 bin veya 150 bin lira olan işçi için de geçerlidir. Her iki işçinin alacağı kıdem tazminatı, brüt ücreti 75 bin lira olan işçininki kadar artacaktı. Başka bir ifadeyle brüt ücreti 150 bin lira olan işçi de on yıllık hizmet karşılığında, iş akdi 30 Haziran’da sona erseydi 644.558 TL alabilecek iken, 1 Temmuz 2026 tarihinde veya sonrasında sona erdiğinde 731.172 TL alacak.

TAVAN ARTIŞINDAN 1 TEMMUZ 2026’DAN SONRA İŞ AKDİ SONA ERENLER YARARLANACAK

Yeni kıdem tazminatı tavanı iş akdi 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında sona eren işçilere uygulanacak. Ödemeler iş akdi sona erdikten sonra yapılıyor. İş sözleşmesi 30 Haziran veya öncesinde sona ermiş ancak ödemesini henüz almamış kişilerin kıdem tazminatları da yeni tavana göre değil, ilk yarıda uygulanan tavana göre ödenecek.

Kamu işçileri ücretlerini ayın 15’inde alıyorlar. Ancak, kıdem tazminatı tavanı açısından ücretlerini ne zaman aldıklarının bir önemi bulunmuyor. Kamu işçileri için de önemli olan emeklilik veya başka sebeple iş akdinin sona erdiği tarihtir. İş akdi 30 Haziran’da sona eren kamu işçisine 64.948,77 TL, 1 Temmuz’da veya 14 Temmuz’da sona eren kamu işçisine ise 73.729,87 TL kıdem tazminatı tavanı uygulanır.

BRÜT ÜCRETİ 65 BİN LİRANIN ALTINDA OLANLAR ETKİLENMEYECEK

Kıdem tazminatı tavanındaki artıştan, brüt ücreti 65 bin liranın altında olan işçiler etkilenmeyecekler. Onların brüt ücreti ne ise çalıştıkları her yıl için o tutarda kıdem tazminatı alacaklar. Brüt ücretten sadece damga vergisi kesintisi yapılacak.