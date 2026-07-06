Sıcak havada spor yapanlar dikkat! Dünya Kupası'nda bile su molası verildi: İşte güvenli egzersiz için yapılması gerekenler

BUZ TORBASI HER ZAMAN EN ETKİLİ YÖNTEM DEĞİL

Serinlemek isteyen birçok kişinin ilk tercihi buz torbası oluyor. Ancak uzmanlara göre buz torbaları yalnızca küçük bir bölgeyi soğuttuğu için beklenen etkiyi her zaman sağlamıyor.

Bunun yerine elleri ve ön kolları soğuk suya daldırmak veya vücuda su dökerek buharlaşmayı sağlamak daha etkili yöntemler arasında gösteriliyor. Sık sık yenilenen soğuk ve ıslak havluların kol, bacak ve gövdeye uygulanması da öneriliyor.