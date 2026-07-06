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        Haberler Keşfet Sıcak havada spor yapanlar dikkat! Dünya Kupası'nda bile su molası verildi: İşte güvenli egzersiz için yapılması gerekenler

        Sıcak havada spor yapanlar dikkat! Dünya Kupası'nda bile su molası verildi: İşte güvenli egzersiz için yapılması gerekenler

        2026 Dünya Kupası'nda futbolcular için uygulanan su molaları, aşırı sıcakların spor üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, sıcak havalarda yanlış saatlerde ve yüksek tempoda yapılan egzersizin güneş çarpması başta olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Peki yaz aylarında güvenli şekilde spor yapmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 07:30:07 Güncelleme:
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        Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları sadece günlük yaşamı değil, spor yapma alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda futbolcuların sağlığını korumak amacıyla maçlarda su molaları uygulanması da bunun en güncel örneklerinden biri oldu. Uzmanlara göre aşırı sıcaklarda egzersiz yapmak güneş çarpması ve sıcak bitkinliği riskini artırırken, fiziksel aktiviteyi tamamen bırakmak da uzun vadede farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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        SICAK HAVADA NEDEN DAHA ÇABUK YORULUYORUZ?

        Egzersiz sırasında çalışan kaslar doğal olarak ısı üretiyor. Vücut ise bu ısıyı düşürebilmek için kanı cilde yönlendiriyor ve terleme yoluyla serinlemeye çalışıyor. Aynı anda kasların da oksijen açısından zengin kana ihtiyaç duyması, sıcak havalarda kalbin daha fazla çalışmasına yol açıyor. Bu nedenle normal şartlarda kolay gelen bir yürüyüş ya da koşu, sıcak günlerde çok daha yorucu hissedilebiliyor.

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        EGZERSİZ İÇİN EN DOĞRU SAATLER HANGİLERİ?

        Uzmanlar, egzersizin mümkün olduğunca sabah erken saatlerde ya da güneşin etkisini kaybetmeye başladığı akşam saatlerinde yapılmasını öneriyor.

        Doğrudan güneş altında spor yapmak yerine gölgede kalmak da büyük önem taşıyor. Araştırmalara göre güneş altında hissedilen sıcaklık, gölgede ölçülen hava sıcaklığından 12 ila 15 derece daha yüksek olabiliyor.

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        SADECE SICAKLIK DEĞİL, NEM DE RİSKİ ARTIRIYOR

        Spor yaparken yalnızca termometrede görülen sıcaklığa bakmak yeterli değil. Çünkü vücut kendini terin buharlaşması sayesinde serinletiyor. Nem oranı yükseldiğinde bu mekanizma yavaşlıyor ve vücut ısıyı dışarı atmakta zorlanıyor.

        Uzmanlar ayrıca hava akımının zayıf olduğu kapalı alanlarda yapılan egzersizlerin de vücudun ısı yükünü artırabileceğine dikkat çekiyor.

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        TEMPOYU DÜŞÜRMEK DAHA GÜVENLİ OLABİLİR

        Aşırı sıcak günlerde normal antrenman temposunu sürdürmeye çalışmak yerine egzersiz süresini kısaltmak ve yoğunluğu azaltmak öneriliyor.

        Kısa yürüyüşler yapmak, daha sık mola vermek ve mümkünse molaları gölgede ya da serin bir ortamda geçirmek, vücudun aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olabiliyor. Klimalı bir ortama geçmek, soğuk su içmek veya hava akımı sağlayacak bir ortamda dinlenmek de toparlanmayı kolaylaştırıyor.

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        BUZ TORBASI HER ZAMAN EN ETKİLİ YÖNTEM DEĞİL

        Serinlemek isteyen birçok kişinin ilk tercihi buz torbası oluyor. Ancak uzmanlara göre buz torbaları yalnızca küçük bir bölgeyi soğuttuğu için beklenen etkiyi her zaman sağlamıyor.

        Bunun yerine elleri ve ön kolları soğuk suya daldırmak veya vücuda su dökerek buharlaşmayı sağlamak daha etkili yöntemler arasında gösteriliyor. Sık sık yenilenen soğuk ve ıslak havluların kol, bacak ve gövdeye uygulanması da öneriliyor.

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        SPORA BAŞLAMADAN ÖNCE VÜCUDUNUZU SERİNLETİN

        Araştırmalar, egzersiz öncesinde vücut sıcaklığını düşürmenin sıcak havaya karşı önemli bir avantaj sağladığını ortaya koyuyor.

        Soğuk içecekler veya buz parçacıkları içeren içecekler tüketmek, vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere ulaşmasını geciktirirken egzersiz performansına da katkı sağlayabiliyor.

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        VÜCUT SICAK HAVAYA UYUM SAĞLAYABİLİYOR

        Uzmanlara göre düzenli olarak sıcak havada yapılan egzersiz sonrasında yaklaşık 7 ila 14 gün içinde "ısı aklimatizasyonu" adı verilen uyum süreci gelişiyor.

        Bu süreçte dinlenme halindeki çekirdek vücut sıcaklığı düşüyor, terleme kapasitesi artıyor ve kan plazması hacmi yükseliyor. Böylece vücut sıcak koşullara daha iyi uyum sağlayabiliyor. Ancak bu kazanımlar kalıcı olmuyor; uzun süre sıcak ortamlardan uzak kalındığında zamanla kaybolabiliyor.

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        BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

        Uzmanlar, baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı yorgunluk ve çarpıntının sıcaklığa bağlı rahatsızlıkların en önemli uyarı işaretleri arasında yer aldığını belirtiyor.

        Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıktığında egzersiz derhal bırakılmalı, serin bir ortama geçilmeli ve vücut soğutulmalı.

        Uzmanlara göre sıcak hava dalgalarının daha sık görüldüğü günümüzde önemli olan yalnızca spor yapmak değil; egzersizi doğru zamanda, doğru koşullarda ve vücudun verdiği sinyalleri dikkate alarak yapmak.

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        EGZERSİZİ TAMAMEN BIRAKMAK DA RİSKLİ

        Araştırmalar, iklim değişikliği nedeniyle yükselen sıcaklıkların insanların daha az hareket etmesine yol açabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, bu eğilim devam ederse 2050 yılına kadar her yıl yaklaşık 470 bin ila 700 bin erken ölümün fiziksel aktivitedeki azalmayla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

        Bu nedenle uzmanlar, sıcak havalarda sporu tamamen bırakmak yerine egzersizi doğru saatlerde, uygun tempoda ve etkili serinleme yöntemleriyle sürdürmenin önemine dikkat çekiyor.

        Haber kaynak: BBC

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