Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, güçlenen dolar ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talebin zayıflamasıyla son aylarda önemli ölçüde geriledi. Geçtiğimiz hafta ons fiyatında yüzde 2 artış yaşansa da JPMorgan yeni haftaya 4.158 dolardan başlayan altına yönelik fiyatı tahmininde aşağı yönlü revizyona gitti.

JPMORGAN'DAN DİKKAT ÇEKEN GERİ ADIM

Altın konusunda en iyimser kurumlar arasında yer alan JPMorgan, son raporunda kısa vadeli fiyat beklentilerini aşağı çekti.

Banka, üçüncü çeyrekte ons altının ortalama 4.300 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4.500 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngördü. Böylece geçen ay açıkladığı 6.000 dolarlık senaryosundan önemli ölçüde geri adım atılmış oldu.

JPMorgan, yatırımcı talebindeki zayıflık, ETF girişlerinin beklentilerin altında kalması ve yüksek faiz ortamının altın üzerindeki baskısının devam etmesini revizyonun temel nedenleri arasında gösterdi.

Buna rağmen banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü alımlar sayesinde uzun vadeli yükseliş hikayesinin sona ermediğini vurguladı.

BİRKAÇ AY ÖNCE 6.300 DOLAR BEKLİYORDU

JPMorgan, şubat ayında yayımladığı analizde altının 2026 sonunda 6.300 dolara ulaşabileceğini öngörmüştü. Bu tahmin, merkez bankalarının yoğun alımları, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin artacağı beklentisine dayanıyordu.

Mayıs ayında banka, 2026 yılı ortalama fiyat beklentisini 5.708 dolardan 5.243 dolara çekmiş, son raporuyla birlikte aşağı yönlü revizyonlarını sürdürmüş oldu.

GOLDMAN SACHS: BOĞA PİYASASI BİTMEDİ

Goldman Sachs ise son dönemdeki geri çekilmeye rağmen altın konusunda yapısal yükseliş beklentisini koruyor.

Banka, daha önce 5.400 dolar olarak açıkladığı yıl sonu hedefini 4.900 dolara çekse de altının uzun vadeli görünümünde önemli bir değişiklik öngörmüyor. Goldman Sachs'a göre merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla yaptığı alımlar fiyatları desteklemeye devam edecek.

Banka ayrıca aylık merkez bankası altın alımı beklentisini yaklaşık 60 tona yükselterek resmi sektör talebinin gücüne dikkat çekti.

UBS VE MORGAN STANLEY 5.200 DOLAR ÖNGÖRÜYOR

Wall Street'teki en iyimser tahminler artık JPMorgan'dan gelmese de bazı kurumlar altın için 5.000 doların üzerinde hedeflerini koruyor.

UBS, son aylardaki düşüşü geçici olarak değerlendirirken önümüzdeki 12 aylık dönemde ons altının yeniden 5.200 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Bankaya göre Fed'in daha güvercin bir politikaya yönelmesi, doların zayıflaması ve merkez bankalarının devam eden alımları fiyatları destekleyecek.

Morgan Stanley de benzer şekilde 2026'nın ikinci yarısında altının 5.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ancak banka, bu senaryonun gerçekleşmesi için ETF'lere yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması gerektiğini vurguluyor.

Morgan Stanley analistleri, merkez bankası alımlarının fiyatları desteklemeye devam ettiğini ancak yeni yükseliş dalgasının büyük ölçüde yatırım fonlarından gelecek talebe bağlı olduğunu belirtiyor.

BANK OF AMERICA EN TEMKİNLİ KURUM

Bank of America ise büyük yatırım bankaları arasında en düşük hedefe sahip kurum olarak öne çıkıyor.

Banka, yatırımcı talebindeki zayıflık ve Fed'in sıkı para politikası nedeniyle altının 2026 sonunda yaklaşık 4.800 dolar seviyesinde bulunacağını öngörüyor.

Bu tahmin, Wall Street'teki büyük yatırım bankaları arasında en temkinli senaryo olarak dikkat çekiyor.

MERKEZ BANKALARI FİYATLARIN ANA DESTEK UNSURU

Uzmanlara göre altın piyasasının en önemli destek noktası merkez bankalarının devam eden alımları olmaya devam ediyor.

Özellikle son yıllarda birçok ülkenin rezervlerinde doların payını azaltarak altına yönelmesi, fiyatlar için yapısal bir talep oluşturuyor. Dünya Altın Konseyi'nin son araştırmaları da merkez bankalarının önemli bölümünün önümüzdeki dönemde altın rezervlerini artırmayı planladığını ortaya koyuyor.

Bu nedenle yatırım bankalarının büyük bölümü kısa vadeli tahminlerini aşağı çekse de altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmelerini koruyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ POLİTİKASINDA

Analistler, altının bundan sonraki seyrinde Fed'in faiz politikası ve ABD ekonomisinden gelecek verilerin belirleyici olacağını belirtiyor.

Faiz indirimlerinin hızlanması, doların değer kaybetmesi ve ETF'lere yeniden güçlü para girişlerinin başlaması halinde altının yeniden yükseliş trendine girebileceği ifade ediliyor. Buna karşılık faizlerin uzun süre yüksek kalması halinde fiyatların baskı altında kalmaya devam edebileceği değerlendiriliyor.

Son güncellemelerle birlikte Wall Street'te altına ilişkin beklentiler daha temkinli bir görünüm kazanırken, büyük yatırım bankalarının 2026 sonuna yönelik tahminleri 4.800 dolar ile 5.200 dolar arasında yoğunlaşıyor. Buna rağmen birçok kurum, merkez bankalarının güçlü talebi sayesinde altının uzun vadede yatırımcıların gözde güvenli limanlarından biri olmayı sürdüreceği görüşünü koruyor.