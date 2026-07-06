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        Haberler Magazin Zeynep Bastık: Yaz bitmeden düğünü yaparız

        Zeynep Bastık: Yaz bitmeden düğünü yaparız

        Paris'te aldığı evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarına başlayan Zeynep Bastık, düğünün yaz sona ermeden aile arasında yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk haberine göre; 2024 yılında başladıkları ilişkilerini nikâh masasına taşımaya hazırlanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü önceki gün Çeşme-Alaçatı’da görüntülendi.

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        Arkadaşlarıyla zaman geçiren ünlü çiftin, keyifli halleri dikkat çekti. Muhabirleri fark eden ikili objektiflere mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.

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        Mayıs ayında çıktıkları Paris tatilinde Serkay Tütüncü’den romantik bir evlilik teklifi alan Zeynep Bastık, fotoğraflarını çeken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

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        Ünlü şarkıcı, "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna, "Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz. Yaz bitmeden yaparız. Aile arasında olacak" yanıtını verdi.

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        #Serkay Tütüncü
        #Zeynep Bastık
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