Zeynep Bastık: Yaz bitmeden düğünü yaparız
Paris'te aldığı evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarına başlayan Zeynep Bastık, düğünün yaz sona ermeden aile arasında yapılacağını açıkladı
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:50 Güncelleme:
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk haberine göre; 2024 yılında başladıkları ilişkilerini nikâh masasına taşımaya hazırlanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü önceki gün Çeşme-Alaçatı’da görüntülendi.
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Arkadaşlarıyla zaman geçiren ünlü çiftin, keyifli halleri dikkat çekti. Muhabirleri fark eden ikili objektiflere mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.
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Mayıs ayında çıktıkları Paris tatilinde Serkay Tütüncü’den romantik bir evlilik teklifi alan Zeynep Bastık, fotoğraflarını çeken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.