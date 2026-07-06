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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!

        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!

        İstanbul'da, 35 yaşındaki Orkun G.'nin, 9'uncu kattaki evlerine sineklik takmak için açtığı pencereden düşen 1.5 yaşındaki Doruk Efe G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oğlunun başında bekleyen anne, çevredekilere, "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!

        İstanbul Kağıthane'de olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkun G. (35), 9'uncu kattaki dairelerinde sineklik takmak için pencereyi açtı.

        MİNİK ÇOCUK PENCEREYE YÖNELDİ

        DHA'daki habere göre bir süre başka bir işle ilgilenen Orkun G.'nin bu sırada evde bulunan 1.5 yaşındaki oğlu Doruk Efe G., açık olan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doruk Efe G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        YÜREK YAKAN FERYAT: OĞLUM NEFES ALIYOR MU?

        Olayın ardından oğlunun yanına koşan anne, çevredekilere "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri anne ve babanın ifadelerine başvurdu.

        Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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