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        Haberler Magazin Emre Kınay'ın Duru Kınay ile baba-kız tatili

        Emre Kınay'ın Duru Kınay ile baba-kız tatili

        Oyuncu Emre Kınay, Emine Ün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:16 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay ile gittiği Bodrum tatili devam ediyor.

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        Yazın ve denizin keyfini çıkaran baba-kız, Ortakent'teki bir plajda görüntülendi.

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        Bir ara şezlongunda uykuya dalan Kınay, kısa süre sonra uyanarak kızıyla sohbet etmeye başladı.

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        Denize girmeyi tercih etmeyen ikili, gün boyunca sohbet ederek vakit geçirdi.

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        Baba-kızın keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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        Öte yandan 2003 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile hayatını birleştiren Emine Ün, 2004 yılında kızı Duru'yu kucağına aldı. Kınay ile Ün'ün evliliği ise 2009 yılında sona erdi.

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        #emre kınay
        #Duru Kınay
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