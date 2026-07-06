Emre Kınay'ın Duru Kınay ile baba-kız tatili
Oyuncu Emre Kınay, Emine Ün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:16 Güncelleme:
1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay ile gittiği Bodrum tatili devam ediyor.
2
Yazın ve denizin keyfini çıkaran baba-kız, Ortakent'teki bir plajda görüntülendi.
3
Bir ara şezlongunda uykuya dalan Kınay, kısa süre sonra uyanarak kızıyla sohbet etmeye başladı.
4
Denize girmeyi tercih etmeyen ikili, gün boyunca sohbet ederek vakit geçirdi.
5
Baba-kızın keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.
6
Öte yandan 2003 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile hayatını birleştiren Emine Ün, 2004 yılında kızı Duru'yu kucağına aldı. Kınay ile Ün'ün evliliği ise 2009 yılında sona erdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ