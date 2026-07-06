Beton zeminde öğrendiler

"Dünya futbolunun yetenek merkez üssü neresi?" diye sorsak, birçok kişinin aklına öncelikle geleneksel olarak Rio de Janeiro'nun gecekondu mahalleleri, Buenos Aires'in arka sokakları veya Amsterdam'ın altyapı akademileri gelir.

William Saliba

YÜZDE 2.40'ı PARİS'İN BANLİYÖLERİNDE DOĞUP - BÜYÜDÜ

Günümüzde küresel futbolun en verimli, en durdurulamaz oyuncu fabrikalarından biri hiç şüphesiz Paris'in banliyöleri...

Fransa'nın son 30 yıla sığdırdığı iki Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası zaferinde, futbola Paris'in banliyölerinde başlayan çocukların ayak izleri var. Banliyölerin ürettiği muazzam yetenek havuzunun tesadüf olmadığı 2026 Dünya Kupası'nda da gözler önüne serdi.

Öyle ki, turnuvaya katılan 48 ülkenin kadrosundaki toplam 1.248 futbolcudan 30'u futbola Paris'in banliyölerinde başladı.

Riyad Mahrez

ONLAR İÇİN ÇIKIŞ KAPISI

Ayrıca o futbolcular sadece Fransa Milli Takımı'nın formasını giymiyor. Cezayir'den; Demokratik Kongo'ya, Fildişi Sahili'nden; Haiti'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada, küresel futbol haritasının içinde yer alıyorlar.

Paris banliyölerinin birer yetenek havuzuna dönüşmesinin arkasında yatan en büyük itici güç, Fransa'nın yakın tarihindeki göç dalgaları. Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika'dan ve Karayipler'den daha iyi bir yaşam umuduyla Fransa'ya göç eden ailelerin çocuklarının iki farklı kültürün ortasında büyümesi futbolda muazzam bir zenginlik yarattı. Her şehrin dış mahallelerinde olduğu gibi Paris'in banliyöleri de genellikle; ekonomik zorluklar, işsizlik ve sosyal dışlanmaya sahip. Ancak bu dezavantajlı durum, oradaki gençler için futbolu sadece bir oyun olmaktan çıkarıp, dünyaya açılan en büyük çıkış kapısı haline getirdi.

Yoane Wissa

AİLE KÖKENLERİNİN OLDUĞU ÜLKELERİ SEÇTİLER

Bondy'de doğup büyüyen Kylian Mbappé ya da William Saliba, Fransa Milli Takımı'nın omurgasını oluştururken; aynı sokaklarda, aynı beton sahalarda büyüyen bazı akranları, aile kökenlerinin dayandığı ülkeleri seçti. Riyad Mahrez'in; Sarcelles'den çıkıp Cezayir efsanesi olması, Yoane Wissa'nın; Épinay-sous-Sénart’tan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne uzanması ya da Nicolas Pépé'nin; Mantes-la-Jolie'den Fildişi Sahili adına sahaya çıkması bu sosyolojik ağın en somut göstergelerinden biri.

Ousmane Dembélé

Kanımca; Brezilya sokaklarında kaybolmaya yüz tutan o yaratıcı sokak futbolu, Paris'in çok kültürlü mahallelerinde, beton zemin üzerinde yeniden hayat buldu. Peki, bu coğrafyayı futbol dünyası için bu kadar özel kılan nedir?

CITY STADE'LARDA YETİŞİYORLAR

Bu sorunun cevabı, sokak futbolunun genetiğinde gizli. Banliyölerde büyüyen çocuklar futbolu; kendine has sert kuralları olan, 'City Stade' denilen etrafı demir parmaklıklarla çevrili küçük beton sahalarda öğreniyor. Alan son derece dar olduğu için topu kontrol etmek ve o sıkışık alanda çalım atabilmek, bu sahaların sunduğu en büyük geliştirici avantaj. Bugün dünya futboluna yön veren Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Riyad Mahrez gibi yıldızlar, verdikleri röportajlarda çalım yeteneklerini 'City Stade' kültürüne borçlu olduklarını sık sık dile getiriyor.

Beton zeminde düşmek can yaktığı için çocuklar; kendilerini her daim fiziksel olarak dayanıklı, dengeli ve rekabetçi tutmak zorunda hissediyorlar.

Örneğin; Kylian Mbappé'nin en sert maçlarda bile maruz kaldığı ağır faullere rağmen - son örneği Paraguay maçı oldu - dengesini kaybetmemesi ve oyun disiplininden kopmadan ayağa kalkması, tamamen o sert beton zeminlerde aldığı öğretilerin ve kazandığı sokak direncinin bir sonucu.

Warren Zaïre-Emery

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Paraguay'ı 1 - 0 yenerek çeyrek finale yükselen Fransa Milli Takımı'ndan 8 futbolcu, banliyöde doğdu - büyüdü.

FRANSA (8) • Kylian Mbappé... Bondy • William Saliba... Bondy • Ousmane Dembélé... Vernon • Warren Zaïre-Emery... Montreuil • Manu Koné... Colombes • Maghnes Akliouche... Tremblay-en-France • Jean-Philippe Mateta... Sevran • N'Golo Kante... Rueil-Malmaison

Meksika ve ABD ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini yapan Kanada'yı 3 - 0 yenen Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

FAS (1) • Ayyoub Bouaddi...Senlis

Gruplardan çıkan ancak son 32'li tur maçında İsviçre'ye 2 - 0 yenilen Cezayir Milli Takımı'ndan 4 futbolcu, banliyöde doğdu - büyüdü.

CEZAYİR (4) • Rayan Aït-Nouri... Montreuil • Samir Chergui... Arpajon • Riyad Mahrez... Sarcelles • Farès Ghedjemis... Montreuil

Son 32'li tur maçında İngiltere'ye kök söktürse de Harry Kane'e engel olamayarak 2 - 1'lik sonuçla turnuvaya veda eden Demokratik Milli Takımı'ndan; 6 futbolcu, banliyöde doğdu - büyüdü.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ (6) • Lionel Mpasi... Meaux • Dylan Batubinsika... Cergy-Pontoise • Nathanaël Mbuku... Villeneuve-Saint-Georges • Yoane Wissa... Épinay-sous-Sénart • Cédric Bakambu... Vitry-sur-Seine • Simon Banza... Creil

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Afrika Şampiyonu ünvanıyla turnuvaya gelen Fildişi Sahili'nde Paris doğumlu elit isimler başroldeydi. Son 32'li tur maçında; Norveç'e 2 - 1 yenilerek bir üste çıkamayan Fildişi Milli Takımı'nda; 2 futbolcu, banliyöde doğdu - büyüdü.

FİLDİŞİ SAHİLİ (2) • Nicolas Pépé... Mantes-la-Jolie • Elye Wahi... Courcouronnes

Hollanda, Japonya ve İsveç'in olduğu grupta puan alamadan turnuvadan ayrılan Tunus Milli Takımı'ndan 2 futbolcu banliyöde doğdu - büyüdü.

TUNUS (2) • Yan Valery... Champigny-sur-Marne • Hannibal Mejbri... Ivry-sur-Seine

Brezilya, Fas ve İskoçya'nın yer aldığı grupta puan alamasa da 2 gol atma başarısı gösteren Haiti Milli Takımı'ndan 7 futbolcu banliyöde doğdu - büyüdü.