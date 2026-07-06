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        Haberler Yaşam 6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız

        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız

        7 Temmuz'da Koç burcunda geri hareketine başlayan Neptün, hayallerle gerçekleri ayırmayı zorunlu kılarken, 9 Temmuz'da Venüs'ün Başak burcuna geçmesi ilişkilerde emek ve sadakati ön plana çıkarıyor. Yengeç burcundaki Merkür retrosunun da 23 Temmuz'a kadar etkisini sürdürdüğü bu haftada geçmişten gelen konular, yanlış anlaşılmalar, elektronik aksaklıklar gündemde. Peki 6-12 Temmuz haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız

        Merhaba sevgili Haberturk.com izleyicileri. Bu hafta gökyüzü sizden yavaşlamanızı, detaylara odaklanmanızı ve büyük kararlar almadan önce iki kez düşünmenizi istiyor.

        7 Temmuz'da Neptün Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Hayal ile gerçeği birbirinden ayırmanız gereken bir dönem başlıyor. Acele ettiğiniz ya da görmezden geldiğiniz konular netleşebilir.

        9 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiyor. İlişkilerde romantizmden çok emek, güven ve sadakat ön plana çıkıyor. Küçük detaylar büyük anlam kazanabilir.

        Bir de Yengeç burcundaki Merkür retrosunu unutmayın. 23 Temmuz'a kadar eski konular, eski aşklar, yanlış anlaşılmalar ve yarım kalan konuşmalar gündemde olmaya devam edecek. Peki 6-12 Temmuz haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

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        Sevgili Koçlar, Neptün retrosundan fazlaca etkileniyorsunuz. Bu hafta büyük kararlar almak yerine biraz durup düşünmeniz daha doğru olabilir.

        Sevgili Boğalar, geçmişten biri kapınızı çalabilir. Hangi dostunuzun gerçekten yanınızda olduğunu görebileceğiniz bir hafta.

        Sevgili İkizler burçları, iş hayatında iletişime dikkat. Söyledikleriniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli olacak.

        Sevgili Yengeçler, Merkür retrosu hala sizin burcunuzda. Yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Eski bir konu yeniden konuşulabilir.

        Sevgili Aslanlar, kendinizi geri planda hissedebilirsiniz ama biraz sabredin. Önümüzdeki haftalarda sahne sizin olacak. Şimdilik arkanıza yaslanın.

        Sevgili Başaklar, Venüs burcunuza geçiyor. Çekiciliğiniz artıyor. Hem ilişkilerde hem görünüşünüzde yenilenme isteği duyabilirsiniz.

        Sevgili Teraziler, iş ortamındaki gerginlikleri büyütmeyin. Her duyduğunuza inanmayın. Sakin kalarak kazanacaksınız.

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        Sevgili Akrepler, eğitim, seyahat veya geleceğe dair planlarınız değişebilir. Eski bir fırsat yeniden karşınıza çıkabilir.

        Sevgili Yaylar, ortak para ve harcamalar gündemde. Büyük alışverişler için biraz daha bekleyin.

        Sevgili Oğlaklar, ilişkilerinizde eski defterler açılabilir. Konuşulmayan ne varsa masaya yatırabilirsiniz ama kırıcı olmamaya dikkat!

        Sevgili Kovalar, yoğun bir hafta sizi bekliyor. Evraklar ya da mesajları iki kez kontrol etmenizde fayda var.

        Sevgili Balıklar, aşk hayatınız hareketleniyor. Geçmişten biri dönebilir ya da mevcut ilişkinizde önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Herkese huzurlu haftalar. Hoşçakalın.

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