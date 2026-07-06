Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?

Türkiye otomobil pazarında uzun yıllar “otomobil” denildiğinde akla ilk gelen gövde tipi sedanlardı.

Ancak SUV ve crossover modellerin hızlı yükselişi, markaların değişen ürün stratejileri, ithalat ve vergi baskısı ile elektrikli dönüşüm sedanların pazardaki ağırlığını giderek azalttı. Veriler, yaklaşık 10 yıl önce pazarın neredeyse yarısını oluşturan sedanların bugün her 5 otomobilden yalnızca birine karşılık geldiğini gösteriyor.

Türkiye otomobil pazarında dengeler değişiyor. Uzun yıllar boyunca geniş bagaj hacmi, aile kullanımına uygun yapısı, filo pazarındaki güçlü karşılığı ve ikinci eldeki talebiyle pazarın merkezinde yer alan sedan modeller, yerini giderek SUV ve crossover modellere bırakıyor.

REKLAM

Bir dönem Renault Fluence, Toyota Corolla, Honda Civic, Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol, Opel Astra Sedan, Ford Focus Sedan, Volkswagen Jetta, Skoda Octavia, Hyundai Elantra ve Renault Megane Sedan gibi modeller Türkiye yollarının en görünür otomobilleri arasındaydı.

Bugün ise tablo farklı. SUV ve crossover modellerin yükselişi, ithalat maliyetleri, ek vergiler, elektrikli dönüşüm ve markaların küresel ürün stratejileri sedan modellerin hareket alanını giderek daraltıyor.

VERİLER DÜŞÜŞÜ GÖSTERİYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2016’da otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi sedanlardı. 2016 Temmuz sonu itibarıyla sedan otomobiller yüzde 49 pay ve 165 bin 364 adet satışla açık ara lider konumdaydı.

2021’e gelindiğinde sedanlar hala güçlüydü ancak pazar payı yüzde 40'ın altına gerilemişti. Aynı yıl SUV modellerin payı ise yüzde 35'e yükselmişti.

2025 sonunda ise tablo tamamen tersine döndü. ODMD verilerine göre SUV otomobiller yüzde 62 pay ve 671 bin 819 adet satışla pazarın açık ara lideri oldu. Sedanların payı ise yüzde 23’e, satış adedi de 247 bine geriledi.

REKLAM

2026 Ocak-Haziran döneminde bu değişim daha da belirginleşti. ODMD verilerine göre SUV’ların pazar payı yüzde 65’e ulaşırken, sedanların payı yüzde 20'nin altına düştü.

Böylece yaklaşık 10 yıl önce otomobil pazarının neredeyse yarısını oluşturan sedanlar, bugün her 5 otomobilden yalnızca birine karşılık gelir hale geldi.

TERCİHLER DEĞİŞİYOR

Türkiye’de gövde tipi tercihlerindeki dönüşüm, en çok satan modeller listesinde de kendini gösteriyor.

2016 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobilleri arasında Fiat Egea Sedan, Toyota Corolla ve Volkswagen Passat gibi sedan modeller öne çıkıyordu. İlk 5 modelin 3’ünün sedan karakterli olması, bu gövde tipinin hem bireysel kullanıcıda hem de filo pazarında ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyordu.

2021 yılında da tablo büyük ölçüde değişmemişti. Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Megane ve Honda Civic gibi sedan modeller ilk sıralarda yer almaya devam etti.

Ancak aynı dönemde Dacia Duster, Fiat Egea Cross ve Volkswagen T-Roc gibi SUV ve crossover modellerin yükselişi de dikkat çekmeye başladı.

REKLAM

2025 sonunda ise dönüşüm daha görünür hale geldi. Renault Clio listenin zirvesine yerleşirken, Renault Megane Sedan, Fiat Egea Sedan ve Toyota Corolla güçlü satışlarını sürdürdü.

Ancak Togg T10X ve Tesla Model Y gibi elektrikli SUV/crossover modellerin ilk 5’e girmesi, tüketici tercihindeki değişimin yeni yönünü ortaya koydu.

2026 Ocak-Haziran döneminde ise Renault Clio, Renault Megane Sedan, Toyota Corolla ve Fiat Egea Sedan hala üst sıralarda yer aldı.

Buna karşılık Toyota C-HR, Renault Duster, Togg T10X, Volkswagen Taigo ve Peugeot 2008 gibi SUV/crossover modeller listenin merkezine yerleşmeye başladı.

Bu tablo, sedanların tamamen ortadan kalkmadığını ancak pazarın ana yönünün artık SUV ve crossover modellere döndüğünü gösteriyor.

SEDANIN ALANI NEDEN DARALIYOR?

Sedan modellerin gerilemesi tek bir nedenle açıklanamaz. Türkiye’de bu dönüşüm birkaç farklı dinamiğin birleşimiyle hızlandı.

İlk neden tüketici tercihindeki değişim. SUV ve crossover modeller daha yüksek oturma pozisyonu, güçlü tasarım algısı, geniş iç mekân hissi ve çok yönlü kullanım avantajıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar artık klasik bagaj hacminden çok, yüksek sürüş pozisyonu ve modern gövde formuna yöneliyor.

REKLAM

İkinci neden markaların küresel ürün stratejileri. Otomotiv üreticileri yeni platformlarını, elektrikli modellerini ve hibrit ürün gamlarını ağırlıklı olarak SUV ve crossover gövde tipleri üzerine kuruyor. Bu nedenle sedan modeller birçok pazarda ya tamamen kaldırılıyor ya da sınırlı şekilde sunuluyor. Bunun en büyük kanıtı olarak, ana akım markaların D-segment sedan modelleri üretimden kaldırması gösterilebilir.

Üçüncü neden ithalat ve vergi baskısı. Honda Civic bunun en net örneklerinden biri oldu. Türkiye’de uzun yıllar yerli üretim olarak satılan Civic, Gebze üretiminin sona ermesinin ardından ithal olarak pazarda kaldı. Ancak ek vergiler, ithalat maliyetleri ve SUV’a kayan talep nedeniyle modelin Türkiye’deki satışı durduruldu.

Dördüncü neden ise yerli üretim tarafındaki daralma. Fiat Egea yıllarca Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden biri oldu. Ancak Egea üretiminin sona ermesi, uygun fiyatlı sedan döneminde önemli bir kırılma anlamına geliyor.

C-SEGMENT SEDAN PAZARI KAYBOLUYOR

Türkiye’de C-segment sedan denildiğinde uzun yıllar boyunca çok sayıda seçenek vardı. Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane Sedan, Fiat Egea, Ford Focus Sedan, Volkswagen Jetta, Opel Astra Sedan ve Hyundai Elantra bu sınıfın güçlü oyuncuları arasındaydı.

REKLAM

Bugün ise seçenekler belirgin şekilde azalmış durumda. Honda Civic satıştan çekildi. Fiat Egea üretim hayatını tamamladı. Ford Focus Sedan, Volkswagen Jetta ve Opel Astra Sedan gibi modeller artık pazarda yok. Hyundai Elantra ise eski hacminden uzak.

Bu nedenle C-segment sedan pazarı artık birkaç modelin taşıdığı daha dar bir alana dönüştü. Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla, bu sınıfta hâlâ güçlü kalan iki ana yerli üretim temsilcisi olarak öne çıkıyor.

FİLOLAR DÖNÜŞÜYOR

Sedan modellerin en güçlü olduğu alanlardan biri filo pazarıydı. Şirketler için sedan otomobiller geniş bagaj hacmi, düşük kullanım maliyeti, yakıt ekonomisi ve ikinci el değeriyle güvenli bir tercih olarak görülüyordu.

Ancak filo tarafında da öncelikler değişiyor. Hibrit modeller, elektrikli araçlar, SUV/crossover seçenekler, toplam sahip olma maliyeti ve çalışan beklentileri satın alma kararlarında daha etkili hale geliyor.

Bu dönüşüm, sedanların filo pazarındaki otomatik tercih olma avantajını da zayıflatıyor.

REKLAM

OTOMOBİL TANIMI DEĞİŞİYOR

Sedan gövde tipi Türkiye’de tamamen yok olmayacak. Toyota Corolla ve Renault Megane Sedan gibi modeller hala güçlü satış adetlerine ulaşıyor. Sedanlar, geniş bagaj hacmi, uzun yol konforu, filo uyumu ve ikinci el değeri gibi avantajlarını korumaya devam ediyor.

Ancak veriler çok net; sedan artık pazarın merkezi değil.

2016’da otomobil pazarının yaklaşık yarısını oluşturan sedanlar, 2025 sonunda yüzde 23’e, 2026’nın ilk 6 ayında ise yüzde 20 seviyesine kadar geriledi. Aynı dönemde SUV’lar yüzde 65’e yaklaşarak pazarın yeni ana gövde tipi haline geldi.

Türkiye otomobil pazarında yıllarca “otomobil” denildiğinde akla sedan modeller gelirdi. Bugün ise bu rolü SUV ve crossover modeller devralıyor.

Kısacası sedan bitmiyor. Ancak Türkiye’de uzun yıllar pazarı domine eden gücünü kaybediyor. Bundan sonra sedanlar pazarın ana akımı olmaktan çok, premium markaları tercih eden kullanıcı kitlesine hitap eden modeller olarak varlığını sürdürecek.