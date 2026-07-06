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        Haberler Dünya Son dakika: NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi

        Son dakika: NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi

        NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Brüksel'de verdiği mesajların ardından yarın başlayacak NATO Zirvesi için başkent Ankara'ya geldi.

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        Rutte, bu sabah Brüksel'deki NATO karargahından paylaştığı mesajında, "Tam zamanında geldiniz çünkü ben yola çıkmak üzereydim. Bu binadaki birçok kişi Ankara'ya gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

        NATO Zirvesi'nde müttefikler arasındaki ve NATO'nun tehdit olarak gördüğü birçok sorunun ele alınması bekleniyor.

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