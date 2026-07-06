Son dakika: NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Brüksel'de verdiği mesajların ardından yarın başlayacak NATO Zirvesi için başkent Ankara'ya geldi.

Rutte, bu sabah Brüksel'deki NATO karargahından paylaştığı mesajında, "Tam zamanında geldiniz çünkü ben yola çıkmak üzereydim. Bu binadaki birçok kişi Ankara'ya gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

NATO Zirvesi'nde müttefikler arasındaki ve NATO'nun tehdit olarak gördüğü birçok sorunun ele alınması bekleniyor.