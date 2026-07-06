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        Haberler Dünyadan George Clooney Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak

        George Clooney Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak

        George Clooney, Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü olan Altın Aslan ile onurlandırılacak. Clooney ödülden dolayı mutlu olduğunu açıklarken, "Bu aynı zamanda yaşlandığım anlamına da geliyor olabilir, ama yine de kabul ediyorum" şeklinde esprili bir ifade kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Venedik'ten ödül alacak

        Venedik Film Festivali, George Clooney'i 2026 yılında Yaşam Boyu Başarı Ödülü olan Altın Aslan ile onurlandıracak. Kariyeri boyunca En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Uyarlama Senaryo olmak üzere altı farklı Oscar dalında aday gösterilen sadece üç kişiden biri olan Clooney, Venedik'te oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak üçlü bir kimlikle anılacak.

        Festival yetkilileri, Clooney ile ilgili açıklamalarında, "Geçmişin yıldızlık cazibesi, olağanüstü profesyonellik ve modern duyarlılığın mükemmel birleşimi olan oyuncu, nadir görülen bir çok yönlülükle türler arasında geçiş yaptı: 'Üç Kral' ve 'Syriana' ile savaş filmleri; 'Michael Clayton' ile gerilim filmleri; 'Ocean's Eleven' ve 'O Brother Where Art Thou?' ile sofistike komediler; 'Gravity' ve 'Solaris' ile bilim kurgu ve 'The Descendants', 'Up In the Air' ve 'Jay Kelly' ile buruk komediler" ifadelerine yer verdi.

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        Açıklamada ayrıca, "Bu filmlerin her birinde, kendine sadık kalarak üslubunu mükemmel bir şekilde ayarladı. İronik ve melankolik, büyüleyici ve düşündürücü, zekice ve beklenmedik derinliklere sahipti" denildi.

        Festivalin açıklamasında, Clooney'nin aynı şeyi kameranın arkasına geçmeye karar verdiğinde çektiği dokuz filmde de yaptığı ve bunların hepsinin sinemaya dair talepkar ve cömert bir anlayışı ortaya koyduğu vurgulandı.

        "BU ÖDÜL YAŞLANDIĞIM ANLAMINA GELİYOR"

        Venedik yetkilileri, Clooney'nin yönettiği eserlerin ve kamuoyundaki kişiliğinin, sosyal ve insani amaçlara olan bağlılığını da yansıtması ve bu durumun onu günümüzün gösteri dünyasında önemli bir figür haline getirdiğini de belirtti.

        Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacağı haberi üzerine 65 yaşındaki Clooney de "Venedik'te çok sayıda olağanüstü an yaşadım. Bu festival şüphesiz en sevdiğim festival ve Altın Aslan ödülünü almak muazzam bir onur. Bu aynı zamanda yaşlandığım anlamına da geliyor olabilir, ama yine de kabul ediyorum" açıklamasını yaptı.

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        Clooney, 1998 yapımı 'Out of Sight', 2005 yapımı 'Good Night and Good Luck', 2024 yapımı 'Wolfs' ve geçen yılki 'Jay Kelly' gibi filmlerle Venedik Palazzo del Cinema'nın kırmızı halısında yıllar içinde birçok kez boy gösterdi.

        Bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek olan Venedik Film Festivali, 2-12 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.

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        #George Clooney
        #Venedik Film Festivali
        #Altın Aslan
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