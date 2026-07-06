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        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer yarışı: Romelu Lukaku!

        Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... İtalyan basını, iki ezeli rakibin Napoli forması giyen Romelu Lukaku'ya ilgi gösterdiğini belirtti. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı...

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        ROMELU LUKAKU SAVAŞI!

        Nicolo Schira'nın haberine göre; iki ezeli rakip, Napoli'den Romelu Lukaku'yla ilgilendiği belirtildi.

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        NAPOLI'NİN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

        İtalyan ekibinin Belçikalı forvet için bonservis beklentisinin 10 milyon Euro olduğu aktarıldı.

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        33 yaşındaki Belçikalı golcünün, Napoli'den yıllık 8 milyon Euro ücret kazandığı haberin detaylarında yer aldı.

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        Geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla geçiren Lukaku, 7 maçta 64 dakika sahada kalabildi ve 1 gollük katkı sağladı.

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