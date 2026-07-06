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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamera olmayan yerleri seçmişler... Kurgu kazayla büyük soygun!

        Kamera olmayan yerleri seçmişler... Kurgu kazayla büyük soygun!

        Kurgu trafik kazaları düzenleyerek sigorta şirketleri üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda maddi hasarlı kaza tutanağı ve çeşitli evraklar ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        Kamera olmayan yerleri seçmişler... Kurgu kazayla büyük soygun!

        İzmir'de, sigorta şirketleri üzerinden vurgun yapıldığının tespiti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

        KAMERA OLMAYAN YERLERİ SEÇTİLER

        MASAK hesap hareketleri ve bazı kaza raporlarının incelenmesi sonucunda, şüpheli kişilerin örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri belirlendi. Şüphelilerin kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları, fotoğraflarını çekip kendi aralarında kaza tutanağı düzenledikten sonra tamirat işlemlerini yaptırarak sigorta şirketlerine başvurdukları anlaşıldı.

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        ÖDEME YAPILMAYINCA İCRA BAŞLATMIŞLAR

        Bu yöntemle eksper incelemesi imkanını ortadan kaldıran şüphelilerin, ödeme yapılmaması durumunda tahkim, mahkeme ve icra süreçlerini devreye soktukları tespit edildi.

        200 MİLYON LİRALIK VURGUN

        Yapılan detaylı incelemelerde, örgüt lideri olduğu değerlendirilen E.G. ile örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen Ç.İ. ve avukat A.A.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin, kurgu kazalar ve hasar dosyaları üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Dosya kapsamında toplam 240 şüpheli tespit edilirken, 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        5 İLDE 48 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ile ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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        ÇOK SAYIDA EVRAK ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, maddi hasarlı kaza tutanakları, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, kaza taraflarına ilişkin notlar, sigorta ve kasko evrakları, farklı kişilere ait kimlik belgeleri, temliknameler, ibranameler ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı tespit edilirken, yapılan MASAK hesap hareketleri incelemelerinde avukat A.A.'nın örgüt adına hareket ettiği ve örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirildi. Diğer avukatların ise örgüt lideri ve üyeleriyle hesap hareketine rastlanılmadığından dosyada bilgi sahibi sıfatıyla yer aldıkları anlaşıldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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