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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat kahretti! Kaçan sürücü yakalandı!

        Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat kahretti! Kaçan sürücü yakalandı!

        Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki avukat Tuğçe Şen'e otomobil çarptı. Feci kazada ağır yaralanan Şen, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat kahretti!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Uğur D. idaresindeki otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Tuğçe Şen'e çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şen, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki tedavisinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü gözaltına aldı. Uğur D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

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