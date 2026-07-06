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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte'den Brüksel'den mesaj: "NATO Ankara'ya doğru yola çıktı"

        NATO Genel Sekreteri Rutte'den Brüksel'den mesaj: "NATO Ankara'ya doğru yola çıktı"

        NATO Genel Sekreteri Rutte'den Brüksel'deki NATO karargahından paylaştığı mesajında, "Tam zamanında geldiniz çünkü ben yola çıkmak üzereydim. Bu binadaki birçok kişi Ankara'ya gidiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "NATO Ankara'ya doğru yola çıktı"

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi öncesinde Brüksel'deki karargahta verdiği son mesajda zirvenin sonuçlara odaklanacağını, yeni yüzde 5'lik hedefe ulaşmak için güvenilir harcama planlarını, savunma üretimlerini artırmayı ve Ukrayna'ya desteği sürdürmeyi görüşeceklerini bildirdi.

        NATO tarafından sosyal medya platformu üzerinden Rutte'nin Ankara zirvesine ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.

        Brüksel'de yer alan karargahtaki ofisinde görüntülenen Rutte, "Tam zamanında geldiniz çünkü ben yola çıkmak üzereydim. Bu binadaki birçok kişi Ankara'ya gidiyor." dedi.

        Rutte, iki gün sürecek NATO Ankara Zirvesi'nin "büyük ölçüde sonuçlara odaklanacağını" söyledi.

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        Genel Sekreter, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl Lahey'de çok şey yaptık ama şimdi orada verilen sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bu da harcamalar anlamına geliyor. Tüm ülkelerin yüzde 5'lik hedefe ulaşma yolunda olduğundan emin olmak için güvenilir harcama planlarını görüşmemiz gerekecek."

        Savunma sanayilerinin daha fazla üretim yapması konusunda iyi gelişmelerin olduğuna dikkati çeken Rutte, Ukrayna konusunda da "Ukrayna'nın mücadelede olabildiğince güçlü kalması ve elbette barış görüşmeleri başladığında mümkün olan en iyi konumda bulunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

        Rutte, "Ben de şimdi ayrılıyorum ve Ankara'da görüşmek üzere." ifadesini kullandı.

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        NATO ANKARA ZİRVESİ

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne 32 üye ülkenin yanı sıra Asya-Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi çeşitli davetlilerin katılımı öngörülüyor.

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        36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde liderler, şimdiye kadarki en kapsamlı NATO Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya gelecek. İkinci günde ise oturumlarda zirvenin ana gündem maddeleri ele alınacak.

        Zirvede Transatlantik ilişkilerde son dönemde artan gerginliklere rağmen müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi en önemli beklentiler arasında yer alıyor.

        Ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın konvansiyonel savunmada liderliği üstlenmesi ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının yeniden değerlendirilmesini öngören "NATO 3.0" vizyonunun inşa edilmesi bulunuyor.

        Ukrayna'ya desteğin geleceğinin de ele alınacağı zirvede müttefiklerin savunma harcamalarını ve savunma sanayi üretim kapasitelerini artırmaları konusunda taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

        NATO Ankara Zirvesi, uluslararası basının en yoğun katılım göstereceği NATO zirvesi olacak.

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