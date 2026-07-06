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        Bungalov havuzunda facia! 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti!

        Sakarya'nın Sapanca ilçesine bir bungalovda facia yaşandı. Olayda, ailesiyle birlikte tatile gelen 5 yaşındaki kız çocuğu, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!

        Sakarya'nın Sapanca ilçesine ailesiyle birlikte tatile gelen 5 yaşındaki çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye sevk edilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Elva Güneş adlı kız çocuğu, bir anlık dikkatsizlik neticesinde havuza düştü. Çocuğun havuza düştüğünü fark eden ailesi, küçük kızı havuzdan çıkardı.

        Olay yerinde ailesi tarafından müdahale edilen Güneş, özel araçla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale ile tekrar hayata döndürülen küçük kız, ileri tetkik ve tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan 5 yaşındaki kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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