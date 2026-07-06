Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nin programı belli oldu: Kimler katılacak, hangi konular ele alınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birinin olması beklenirken, zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın Bakan ile birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek.

PROGRAM NASIL OLACAK?

7 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Savunma Sanayii Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy forum kapsamında saat 14.00'te kısa bir konuşma yapacak.

Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak Haberi Görüntüle

Yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı'nda saat 18.30'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları ile eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Yemeğe, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi.

NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları düzeyinde saat 19.45'te düzenlenecek çalışma yemeğine Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılması bekleniyor.

Yarınki program NATO'nun Asya-Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeği ile sona erecek.

Zirvenin ana oturumu ise 8 Temmuz saat 11.15’te başlayacak. 8 Temmuz Çarşamba günü 10.45’te Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Saat 11.00'deki aile fotoğrafı çekiminin ardından, saat 11.15'te liderler düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15.00'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderlerin de basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

NATO liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya savunma harcamalarını artırması yönündeki baskısı ile İran Savaşı ve Grönland konularının ardından aylardır süren transatlantik gerilimlerin gölgesinde, Salı ve Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

ABD Başkanı'nın NATO'ya yönelik sık sık dile getirdiği eleştiriler, Avrupa'dan Amerikan askerlerinin çekileceğine ilişkin açıklamalar ve ABD'nin kıtadaki askeri varlığını altı ay boyunca gözden geçireceğini duyurması, ittifak içinde belirsizliği artırdı.

Trump yönetimi, Avrupa'nın savunmaya yaptığı yatırımları artırmasını ve kıtanın savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesini istiyor.

Yetkililer, liderlerin savunma harcaması hedeflerine yönelik ilerlemeyi, savunma sanayi üretiminin artırılmasını ve savunma yükünün ABD'den Avrupa'ya devredilmesine yönelik sürecin nasıl hayata geçirileceğini ele almalarının beklendiğini belirtiyor.

HANGİ LİDERLER KATILACAK?

NATO'nun 32 üye ülkesinin liderleri, aralarında Trump'ın da bulunduğu isimlerle birlikte zirveye katılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yarın akşam NATO liderleriyle düzenlenecek akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Ankara'da ayrıca NATO dışişleri bakanlarının Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.