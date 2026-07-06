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        Haberler Sağlık 30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

        30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

        Erzurum'da 30 yıldır doğadan topladığı mantarları yiyen Ekrem Aydemir, zehirlenince yoğun bakımda tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

        Kentte pazarcılık yapan ve 30 yıl boyunca mantar toplamayı hobi haline getiren 3 çocuk babası 50 yaşındaki Aydemir, yaklaşık bir hafta önce arkadaşlarıyla kırsalda mantar aramaya çıktı.

        Sürekli gittiği bölgeden topladıkları mantarları evine götüren Aydemirin, bunları yedikten sonra sabaha doğru ağrı, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetleri ortaya çıktı.

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran ve tetkiklerde mantardan zehirlendiği tespit edilen Aydemir, hastanenin Acil Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

        Ekrem Aydemir, bir süre önce arkadaşlarıyla topladıkları mantarları eve götürüp kardeşleriyle yediklerini söyledi.

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        Kardeşlerinde ve ailesinde bir sıkıntı olmadığını anlatan Aydemir, "Akşam bir şeyim yoktu, sabaha karşı mide ağrısı, sancı, bulantı ve kusma oldu, acile geldik. Halen tedavim sürüyor, karaciğerle ilgili değerlerim düşmüş" dedi.

        "ÇOK PİŞMANIM"

        Uzun yıllardır sürekli mantar toplayıp tükettiğini dile getiren Aydemir, "30 yıldır sürekli mantar toplayıp yiyordum, hiç zehirlenmedim. Doğadaki zehirsiz mantarların da zehirli olabileceğini doktorlar sayesinde öğrendik. Bundan sonra çevreme söyleyeceğim, kimsenin bu sıkıntıyı yaşamasını istemem. Toplama mantar yediğim için gerçekten çok pişmanım. Hastane sürecinden sonra pişmanlığını daha çok yaşadım. Olayın canlı şahidiyiz" diye konuştu.

        "DOĞADAKİ MANTARLAR TÜKETİLMEMELİ"

        Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır da hastanın tedavisinin sürdüğünü anlattı.

        Mantar zehirlenmesiyle ilgili en güncel tedavinin uygulandığı hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Çakır, "Bir süre daha gözlem altında tutulacak, değerleri stabil olana kadar takip edeceğiz. İyi tarafı bulantı ve kusmayı vücudun başlatmış olması. O kusma zehrin vücuttan atılması için organizmanın bir cevabı, hastalar kusmuş ve zehri vücuttan uzaklaştırmış olarak geliyor, bundan dolayı mide yıkama yapmadık" ifadelerini kullandı.

        Çakır, mantar zehirlenmesinin tipi ve özelliğine göre hastalara ilaç tedavisi de uyguladıklarını dile getirerek, doğadaki mantarların tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

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