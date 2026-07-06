2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı kızıştı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede, 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve son 16 turunda Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
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2026 Dünya Kupası'nda yıldız futbolcular ülkelerini sırtlayan isimler oldu...
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Turnuvada adım adım sona doğru gidilirken, gol krallığı yarışı da kızıştı...
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Arjantin'de Lionel Messi, Norveç'te Erling Haaland ve Fransa'da ise Kylian Mbappe 7'şer golle zirvede bulunuyor...
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İşte 2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı...
5
10- JUDE BELLINGHAM - İngiltere
4 gol
6
9- JULIAN QUINONES - Meksika
4 gol
7
8- VINICIUS JUNIOR - Brezilya
4 gol
8
7- MIKEL OYARZABAL - İspanya
4 gol
9
6- ISMAILA SARR - Senegal
4 gol
10
5- OUSMANE DEMBELE - Fransa
4 gol
11
4- HARRY KANE - İngiltere
6 gol
12
3- LIONEL MESSI - Arjantin
7 gol