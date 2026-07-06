Bu sene yine devam edeceğiz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Sahamız da var, topçuları yetiştirmenin peşindeyiz. Bizden sonra gelecek olan nesil güzel top oynasın. Her türlü imkan var. Süperin süperi oldu yani. Daha ne diyelim? Devletimiz var olsun diyoruz. Emeği geçen herkese, İl Gençlik Spor müdürümüze, Bakanımız Osman Aşkın Bak beyefendiye teşekkür ediyoruz" dedi.