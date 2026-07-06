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        Haberler Gündem Güncel Engebeli arazi onlar için engel olmadı... Çay alım arazisi üstünde "Havalı saha"!

        Engebeli arazi onlar için engel olmadı... Çay alım arazisi üstünde "Havalı saha"!

        Rize'de arazinin engebeli olması nedeniyle halı saha yapılamayınca başka bir çözüm bulundu. Mahalle sakinleri ve turnuvalara hazırlanan gençlerin hizmetine sunulan projede yeni yapılan çay alım yerinin üzeri tel örgülerle sarıldı ve suni çimle halı sahaya dönüştürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'ne bağlı Soğuksu Mahallesi'nde bölgenin engebeli arazileri gençler ve mahalle sakinleri için halı saha yapmaya müsait olmayınca dikkat çeken bir projeye imza atıldı.

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        İHA'daki habere göre; yamaçta kurulamayacak halı saha için aranan düzlük, mahalleye yeni yapılan çay alım yerinin üzeri olarak değerlendirildi.

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        Tel örgüyle sarılan alım yerinin üstüne suni çim serildi.

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        Ardından da halı saha ortaya çıkmış oldu.

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        Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Büyükköy Beldesi futbol turnuvası öncesi hazırlanmak için güzel bir alan oluşturulduğunu dile getiren Mustafa Durmuş "Biz Büyükköy Vadisi olarak, geçen yıl bir turnuva işine girdik, muhtarımız Ramazan Küçüksarı teşvikleriyle. Her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Bunu hatta ileride festivale dönüştürme planlarımız bile var. Biz de mahalle olarak katıldık.

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        Bu sene yine devam edeceğiz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Sahamız da var, topçuları yetiştirmenin peşindeyiz. Bizden sonra gelecek olan nesil güzel top oynasın. Her türlü imkan var. Süperin süperi oldu yani. Daha ne diyelim? Devletimiz var olsun diyoruz. Emeği geçen herkese, İl Gençlik Spor müdürümüze, Bakanımız Osman Aşkın Bak beyefendiye teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Mahallelerinde çay alım yerinin üzerinde kurulan halı sahanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden İbrahim Efe Durmuş ise "Köyümüz için güzel bir saha oldu. Gençlerimiz burada top oynayacak, küçük nesil olarak yetişeceğiz. Yani futbol turnuvamız da var bu sene. Allah'ın izniyle ona iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

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        Daha iyi olurdu, daha iyi oynardık ama gene sonradan oldu ama şu an olduğu için mutluyuz. Yani Allah razı olsun kim yaptıysa. Teşekkür ediyoruz bu sahayı bize kazandırdıkları için" ifadelerini kulandı.

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        #halı saha
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