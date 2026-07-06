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        Haberler Gündem 3. Sayfa Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!

        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, börek almak için girdiği iş yerinde çalışan Mehmet K. ile yaşadığı ücret tartışmasının ardından feci biçimde darp edildiği iddia edilen 76 yaşındaki Necmi Ertuna, tedavi gördüğü hastanede olaydan yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!

        Sakarya'da olay, 5 Nisan'da Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir börekçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde börek ve poğaça almak için iş yerine giden Necmi Ertuna (76) ile çalışan Mehmet K. arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı.

        Beyin kanaması geçiren Necmi Ertuna, konuşamaz hale geldi.
        Beyin kanaması geçiren Necmi Ertuna, konuşamaz hale geldi.

        YUMRUK ATTI VE TEKMELEDİ İDDİASI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., Ertuna'ya yumruk attı. Yere düşen Ertuna'nın tekmelendiği de öne sürüldü.

        BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuna'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ertuna, tedavi gördü.

        ZANLI SERBEST BIRAKILDI

        Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beynindeki hasar nedeniyle konuşamaz hale gelen ve yatağa bağımlı yaşayan Ertuna, taburcu edilmesinin ardından özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye devam etti.

        HAYATA VEDA ETTİ

        Yaklaşık 20 gün önce İstanbul'un Pendik ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Ertuna, gece saatlerinde fenalaştı. Beyin ölümü gerçekleşen Ertuna'nın, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

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