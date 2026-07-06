Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın romantik tatili
Bodrum'da tatil yapan oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, denizde romantik anlar yaşadı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu olan eşi Berk Oktay ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Gümbet'teki bir plajda görüntülenen oyuncu çift, güneşin keyfini çıkardı.
Bir ara sıcakta bunalan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, iskeleden denize girdi.
Oktay, suya estetik bir atlayış sergilerken Atiksoy, çekingen bir tavır sergiledi.
Oktay, daha sonra geri dönüp merdivenlerden inen eşine yardım etti.
Berk Oktay, daha sonra Yıldız Çağrı Atiksoy'u sırtına aldı.
Ege'nin serin sularında serinleyen çift, bir ara romantik anlar yaşadı. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, birbirlerini öpücüklere boğdu. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.
Öte yandan 2022'de evlenen Atiksoy ile Oktay, kızları Mira Milena'yı 2024 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.