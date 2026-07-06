Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın romantik tatili

        Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın romantik tatili

        Bodrum'da tatil yapan oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, denizde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu olan eşi Berk Oktay ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        2

        Gümbet'teki bir plajda görüntülenen oyuncu çift, güneşin keyfini çıkardı.

        3

        Bir ara sıcakta bunalan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, iskeleden denize girdi.

        4

        Oktay, suya estetik bir atlayış sergilerken Atiksoy, çekingen bir tavır sergiledi.

        5

        Oktay, daha sonra geri dönüp merdivenlerden inen eşine yardım etti.

        6

        Berk Oktay, daha sonra Yıldız Çağrı Atiksoy'u sırtına aldı.

        7

        Ege'nin serin sularında serinleyen çift, bir ara romantik anlar yaşadı. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, birbirlerini öpücüklere boğdu. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

        8

        Öte yandan 2022'de evlenen Atiksoy ile Oktay, kızları Mira Milena'yı 2024 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Seydişehir'de kayıp başvurusunda bulunulan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Firdevs Üner için arama çalışması başlatıldı. Seydişehir'de yaşayan Seyit Ahmet Üner, eşi Firdevs Üner ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktı. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Üner, durumu Seydişehir İlçe Jandarma Komutanl...
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
        #Berk Oktay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda