Aksaray’da Zekiye Derin’in evinin depo kısmında asılı halde ölü bulunmasının ardından olayda eşi hakimlik kararı ile şüpheli konumuna alındı.

MUHTAR İHBARDA BULUNDU

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre; 18 Nisan’da Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyünde meydana gelen olayda, köy muhtarı jandarmayı arayarak Zekiye Derin’in kendisini asarak intihar ettiği yönünde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, evin depo kısmında 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

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2 SAAT ÖNCE KARDEŞİNDEN ELBİSE İSTEMİŞ

Jandarmanın tutanağında, Zekiye Derin’in ölmeden iki saat önce ilçe merkezinde oturan kız kardeşinden dayısının bir hafta sonra olacak düğünü için elbise istediği, kız kardeşinin de ablasına elbise baktığı bilgisine yer verildi. Eşi Mehmet Derin’in, Zekiye’yi aşırı şekilde kıskandığı, evden dışarıya çıkmasını istemediği, zaman zaman da evden kovduğu, kardeşleri ile birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medyasında paylaştığı zaman da evde tartışma ve huzursuzluk çıkardığı belirtildi.

AYAKLARDA ÇAMUR DETAYI

Jandarmanın tutanağında, yağış nedeniyle evin avlusunun çamurlu olduğu, ev ile depo arasında yaklaşık 20 metre mesafe bulunduğu belirtildi. Tutanakta, depoya ulaşıldığında botların 3-4 santimetre çamura battığı, buna karşın Zekiye'nin terliklerinin altının yalnızca hafif çamurlu olduğu ve ayağında çorap bulunmamasına rağmen ayaklarında herhangi bir çamur izine rastlanmadığı vurgulandı. Zekiye'nin otopsisinde ise eski ve yeni oluşmuş darp izleri tespit edildi.

SAVCILIKTAN "KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI

Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı Zekiye’nin ölümünde herhangi bir kişini kasıt veya taksire bağlı kusurunun varlığına rastlanmadığı, kamu davası açmayı gerektirir herhangi bir suç unsuru olmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığa dair karar verdi.

AİLE İTİRAZ ETTİ, MAHKEME KARAR VERDİ

Aile, savcılığın bu kararına itiraz etti. Baba Seyit Mehmet İlgin, "Kızıma psikolojik baskı yapıp intiharına sebep olmuş olabilir ya da döverek öldürüp asmış olabilir" diyerek Mehmet Derin'den şikayetçi oldu.

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İtirazı değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kararını kaldırdı. Daha önce ifadesi alınan Mehmet Derin’in dosyaya şüpheli olarak dosyaya eklenmesine, ölü muayene raporu ve otopsi raporundaki bulgular dikkate alınarak iddialarla ilgili ayrıntılı ifadesinin alınmasına karar verdi.

HTS KAYITLARI, BAZ VERİLERİ İNCELENECEK

İddialarla ilgili Zekiye Derin'in oğlunun da ayrıntılı beyanlarına başvurulması, çiftin kullandığı GSM hatlarıyla ilgili HTS kayıtlarının alınması, olay yerinin hangi istasyondan baz aldığının tespit edilmesi, baz ve sinyal bilgilerinin ifadelerle örtüşüp örtüşmediğinin belirlenmesi, yine olayın gerçekleştiği zaman diliminde Mehmet Derin’e ait cep telefonunun sinyal aldığı baz istasyonu bilgilerinin Zekiye’nin cep telefonu baz bilgileriyle karşılaştırılmasına karar verildi.

KARDEŞİNE GÖNDERİP SİLDİĞİ MESAJLAR TESPİT EDİLECEK

Mahkeme, bilirkişilerin Mehmet Derin'in cep telefonunda inceleme yapması, Zekiye’nin olay günü kardeşine gönderip sildiği belirtilen mesajların bulunabilmesi amacıyla iki kardeşin cep telefonlarının, adli emanetteki diğer dijital materyallerin uzman bilirkişi tarafından incelenip silinen mesajların tespit edilmesine de karar verdi.

Kadının asılı haldeyken başından sıyrılan eşarpla ilgili DNA incelemesi yapılması, vücudunda tespit edilen bulgular göz önüne alındığında dosya Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kuruluna gönderilip ölüm öncesinde kasten yaralama suçuna dair yaralanma olup olmadığına, yaraların niteliği, olayın intihar mı cinayet mi olduğu konusunda rapor alınması istendi. Dosya, Eskil Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildi.