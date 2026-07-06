Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, 24 yaşındaki Aral Şimşir'de de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer milli oyuncuyu 7 Temmuz Salı (yarın) günü saat 20.00 sıralarında Trabzon'da olması bekleniyor.
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:45 Güncelleme:
Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor...
ARAL ŞİMŞİR'LE ANLAŞMA TAMAM
Bordo-mavili ekip, Danimarka temsilcisi Midtjylland forması giyen kanat oyuncusu Aral Şimşir ile her konuda anlaşma sağladı.
Trabzonspor, milli oyuncuyu 7 Temmuz Salı (yarın) günü saat 20.00 sıralarında Trabzon'da olması bekleniyor.
BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK
Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo-mavililerin kasasından bu transfer için 13+2 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 54 maçta forma giyen Aral Şimşir, 12 gol - 21 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 476 dakika sahada kaldı.
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