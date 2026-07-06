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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!

        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!

        Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, 24 yaşındaki Aral Şimşir'de de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer milli oyuncuyu 7 Temmuz Salı (yarın) günü saat 20.00 sıralarında Trabzon'da olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!

        Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor...

        ARAL ŞİMŞİR'LE ANLAŞMA TAMAM

        Bordo-mavili ekip, Danimarka temsilcisi Midtjylland forması giyen kanat oyuncusu Aral Şimşir ile her konuda anlaşma sağladı.

        Trabzonspor, milli oyuncuyu 7 Temmuz Salı (yarın) günü saat 20.00 sıralarında Trabzon'da olması bekleniyor.

        BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK

        Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo-mavililerin kasasından bu transfer için 13+2 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı öğrenildi.

        Geçtiğimiz sezon 54 maçta forma giyen Aral Şimşir, 12 gol - 21 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 476 dakika sahada kaldı.

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