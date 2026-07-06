NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak

Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!

İstanbul'da Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, nakit para ve çek çalan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, suç dosyaları kabarık 3 kadın yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 238 suç kaydı, 24 ayrı aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesin... Daha Fazla Göster İstanbul'da Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, nakit para ve çek çalan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, suç dosyaları kabarık 3 kadın yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 238 suç kaydı, 24 ayrı aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, diğerinin ise 40 suç kaydı, 18 ayrı aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Daha Az Göster